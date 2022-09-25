نقطة نهاية.. للبدء من جديد

آراء

قد نتفق جميعاً على أن الوضع الذي نشهده حاليا من صراعات وأزمات على الأصعدة كافة وأهمها السياسية وأدى إلى كسر الأطر والقوانين يعود إلى سبب واحد وهو عدم قدرة البعض منا على التعايش مع الآخر، نحن مقبلون على نقطة تلاقي لجميع أصوات هذا المجتمع بمزيج من أطيافه واختلافاته وتصدعاته وهو يوم الاختيار والتصويت لهدف واحد والانتقال لمرحلة الانعاش والاصلاح ثم البناء والتطوير ثم الانتاج والحصاد الذي يعد كالثمار التي ستكون غذاء للجيل الحالي والقادم الذي ينتظر مستقبله، إننا نمكث حاليا وأعيننا نحو هذا السباق الانتخابي والطرح المختلف والذي يتأرجح بين الواقع والخيال وبين الهادف وغير الهادف وبين المجدي وغير المجدي.

إلا أننا بصدد مواجهة أزمة خطيرة تستدعي منا الالتفات لها وهي أزمة تعيشها غالبية الجموع الشبابية ويمكن إرجاعها في معظم حالاتها إلى عجزنا الفكري والسلوكي وعدم قدرتنا على تحقيق إمكانية العيش في الذات مع الآخر ومثاقفته وممازجته فكرياً.

ومن أخطر الأمور على المستوى الفكري كحد أدنى أن يدعي أحدنا العصمة لفكره أو سلوكه أو يلبس بعضنا مواقفه ثوب القداسة ويعتبرها حرماً مقدساً وحصناً منيعاً لا يجوز، بل لا يمكن اقتحامه، بل قد يحارب الآخرون ويوظف نواياه وأهدافه نحو اتجاه معين ينحاز نحو فكر مختلف بعيداً عن أهداف الشخص الناضج فكريا والذي يسعى للإصلاح والارتقاء الفكري.

فمن أجل تحقيق المصلحة العامة للمجتمع ووضع رؤية التعايش مع الآخر بأهداف إصلاحية يجب فلترة ملامح هؤلاء الأشخاص خاصة تلك الفئة بحيث يكون منبر حوارها فكراً واحداً وهو «أن رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب.

عبّر عن هويتك من أجل بناء قوة شبابية تقاوم تصدعات المستقبل، فمن هنا ينبغي أن نعكف على المسألة الثقافية في عالم أصبح البعد الثقافي فيه أحد أهم أبعاد المرحلة المقبلة ولذا يجب التركيز على خلق ثقافة جديدة تمتاز بالاستثنائية والشجاعة وهي ثقافة المراجعة ونقد الذات قبل نقد الآخر.

اتفقت الجموع كافة على حب الذات بعيدا عن التعايش مع الاخر وتوظيف فكرة الاصلاح لتحقيق أهداف المجتمع والذي يطمح إلى مستقبل مشرق يضمن فيه قيم السعادة، ولكن للأسف البعض يحب أن يبني أهدافه بطريقته الخاصة وعبر فهمه الخاص وعلى الجميع أن يتبعوه بلا نقد، أو رؤية، أو تقويم لمنهجه، أو طريقه، وهذا ما يجعل النتيجة المرجوة منه تحمل مزيداً من المعاناة والآلام والتصدعات بلا نقطة نهاية.

ومن الضروري الإشارة إلى أن هذا النوع من الرؤية الضبابية للفكر والتي منشؤها الحب المفرط للذات أو الجهة أو الجماعة، الأمر الذي يدفع نحو المزيد من التشدد والتعصب للرأي وعدم الالتقاء مع الآخر وهذا بدوره يكون معبراً إلى الاستبداد بالرأي ومنشأ لكل المعاناة التي تعاني منها ساحتنا الإصلاحية.

إضاءة: «من الواقعية، القول إنه يجب عدم القفز على كل هذه المشكلات وإبقاؤها كتراكمات في سلة المهملات الفكرية وعدم النظر إلى الخلف في الكثير من الأحيان هو قفز على واقع آخر معلوم والعبور لواقع آخر مجهول قد يحمل نتائج سلبية مدمرة لذا نشير إلى ضرورة توافر عنصر النقد والنقد الذاتي أولاً لتقبل حقيقة التعايش مع الآخر وتظل أعيننا تصبو نحو حسن الاختيار وهدف واحد وهو حب الوطن.

