صوِّت لدُعاة التفكير لا التكفير!

إيمانيات

بسبب أزمات الماضي والانغلاق الشديد للبلد الذي يطالب البعض في عرائضهم المعلنة بالمزيد منه دون أن يقدموا مشروعاً بديلاً بـ كويت المركز المالي الذي سيوفر المداخيل اللازمة لحقبة انخفاض أسعار النفط القادمة سريعاً، لذا نطلب منك أخي الناخب وأختي الناخبة أن تشارك بفعالية في انتخابات الخميس القادم وأن تنتخب:

مَنْ سينقلنا إلى علوم ومجتمع القرن الواحد والعشرين لا إلى القرن الواحد دون العشرين.

دعاة التفكير لا من يدعون للتكفير.

أصحاب الأفكار العصرية التنويرية المنفتحة، لا مَنْ يستخدم مصطلحات تظهر نوايا التأزيم وإضاعة السنوات القادمة في التخندق وإشعال معارك التكسب والإثراء غير المشروع.

صوِّت لمن ولاؤه الأول والأخير للكويت لا لمن لديه استعداد لتدمير الكويت وإشعال الفتن بين أهلها لأجل الولاءات العابرة للحدود التي أحرقت العراق وسورية ولبنان واليمن وليبيا والصومال.. إلخ.

صوِّت للأكفاء الأمناء الأذكياء حتى لو لم تربطك بهم علاقة شخصية مباشرة ولا تصوِّت لمن يجمعون بين الحمرنة والحرمنة لأجل خدمات لم تعد متوافرة في عهد حكومات الإصلاح القائمة والقادمة.

صوِّت لمن يريد أن يحيل الكويت إلى سويسرا الشرق لا لمن يريد أن يحيلنا لأفغانستان أخرى.

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آخر محطة:

النساء هن أكثر من نصف المجتمع وهن من يمثل الصفوف الأمامية في المدارس والمعاهد والجامعات، وهن عنصر إضافة مهم جداً للاقتصاد الوطني، لذا صوت للمرشحات النساء ولمن يدعو لتمكين النساء من القيام بواجباتهن في المجتمع ولا تصوِّت لمن يريد هضم حقوقهن واستعبادهن واستبعادهن من الوظائف تحت أي شعار.

