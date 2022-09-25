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وطن النهار

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«الدستورية» تفصل اليوم في طعون قانون «المسيء»


كتب مشعل عبدالله: تسدل المحكمة الدستورية اليوم الستار على الطعون الأربعة بدستورية الفقرة الثانية المضافة بقانون رقم 27 لسنة 2016 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة «ما يعرف بقانون حرمان المسيء». و كانت محكمة الاستئناف الإدارية ، قررت وقف قرار وزارة الداخلية بشطب المرشحين: عايض بوخوصة ونايف المرداس وأنور الفكر وعبدالله البرغش، واحالتها الى المحكمة الدستورية للفصل في الدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الانتخاب المضافة عام 2016 وفق قانون «المسيء» ، وهو ما سيسمح للمذكورين بالترشح للانتخابات.


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