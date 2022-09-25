عمادي: «جائزة الكويت لحفظ القرآن» محط الأنظار العالمية

وطن النهار

أكد وكيل وزارة الأوقاف رئيس اللجنة العليا لجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته في نسختها الحادية عشرة فريد عمادي أن إقامة المسابقة سنوياً تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد، دليل على اهتمام القيادة السياسية في البلاد بحفظ القرآن الكريم وحفظته وبدعم الناشئة والعناية بهم، مثمناً الرعاية السامية التي توليها القيادة السياسية لهذه الجائزة وبدعم الحكومة لمختلف المسابقات والأنشطة القرآنية.

وأوضح: إن استمرار إقامة هذه الجائزة بشكل سنوي وبمشاركة عدد كبير من الدول الإسلامية إضافة إلى عدد من الأقليات المنتشرة في الكثير من الدول الأخرى يجعل من هذه الجائزة

أن تكون عالمية بامتياز، ومحط أنظار جميع المهتمين بالقرآن الكريم على مستوى مشارق الأرض ومغاربها.

وقال: إن الكويت أولت جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته رعايتها واهتمامها وجندت شبابها من أجل استمراريتها ولم تبخل عليها بشي، ووفرت لها كل مقومات النجاح، وقدمت لها الجوائز المالية الضخمة، حتى باتت المسابقة الأولى في العالم مع حداثتها ومقارنتها مع الجوائز الدولية العريقة.

وذكر: ان كل ما تفعله الكويت في هذه الجائزة يعتبر إنجازاً غير مسبوق، ولهذا تتسابق مختلف الدول على المشاركة فيها، ويحرص الكثير من المتسابقين على التواجد في أرض الكويت لمشاركة أقرانهم من بقية الدول الإسلامية في هذه المسابقة المميزة التي تحظى بمتابعة واسعة من جميع الدول الإسلامية والأقليات المنتشرة في دول العالم.

