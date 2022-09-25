«الائتمان»: 8 آلاف و375 مواطناً استفادوا من قسائم المطلاع

وطن النهار

كشف بنك الائتمان عن استقبال البنك لجميع طلبات القروض العقارية لتمويل القسائم الحكومية التي تم توزيعها من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية أخيراً وتشمل مدينتي المطلاع وجنوب عبدالله المبارك وخيطان الجنوبي.

وبين البنك ان اجمالي اعداد المستفيدين من القسائم الحكومية لمشروع مدينة المطلاع قد بلغ 8375 مستفيداً وبمبلغ اجمالي 585 مليوناً و389 الف دينار، فيما كان عدد المستفيدين في مشروع جنوب عبدالله المبارك 2350 مستفيداً وبمبلغ اجمالي 164 مليوناً و264 الف دينار، اما مشروع خيطان الجنوبي فقد كان عدد المستفيدين 410 مستفيدين وبمبلغ اجمالي 28 مليوناً و627 الف دينار. ولفت البنك الى استعداده التام لاستقبال الطلبات إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية للبنك والتطبيق الهاتفي الخاص بالبنك، تمهيداً لتقديم التمويل اللازم للمواطنين من خلال نظام آلي للكشف على العقارات الخاصة بالمواطنين وتحويل الدفعات المستحقة لهم في حساباتهم البنكية من خلال «IBAN» الخاص بالمواطن، ويعمل البنك على قدم وساق لتلبية جميع الطلبات المقدمة من المواطنين وتقديم أفضل خدمة للمواطنين بسهولة ويسر عبر تقنية الذكاء الاصطناعي التي يعمل البنك من خلالها.

