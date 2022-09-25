سفيرة إندونيسيا: الكويت لاعب مركزي في المنطقة

وطن النهار

أعربت سفيرة اندونيسيا لدى البلاد لينا ماريانا عن تقديرها لوزارة الخارجية على دعمها الدائم والمستمر للجنة دول الاسيان في الكويت.

جاء ذلك في كلمتها التي ألقتها خلال الحفل الذي أقامته السفارة الاندونيسية بمناسبة يوم الآسيان و تسليم رئاسة الآسيان إلى جمهورية لاو الديموقراطية الشعبية.

ولفتت إلى أن آسيان موطن لأكثر من 660 مليون شخص بإجمالي ناتج محلي إجمالي قدره 3.6 تريليونات دولار، موضحة أن الآسيان أسرة واحدة كبيرة تهدف لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.

وأضافت لقد صمدت الآسيان أمام اختبار الزمن وأصبحت العامل الأكثر أهمية في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

ولفتت إلى أن الكويت هي لاعب مركزي في المنطقة كما أن كل من الكويت والآسيان لديهما أهداف مماثلة لبناء والحفاظ على الاستقرار في المنطقة والعلاقات الدولية.

ومن جهته، قال سفير جمهورية لاو الديموقراطية الشعبية لدى البلاد بون إنثابانديث، لقد نفذت لجنة الآسيان في الكويت «ACK» منذ تأسيسها العديد من الأنشطة والبرامج المتنوعة، وبالتالي اكتسبت اعترافًا وتقديرًا متزايدًا من السفارات الأجنبية.

وتابع: تأسست الآسيان في 8 أغسطس 1967، ويصادف هذا العام الذكرى السنوية الخامسة والخمسين للتأسيس. وقد أصبحت جمهورية لاو الديموقراطية الشعبية عضوا في الآسيان في 23 يوليو 1997 وهذا العام هو الذكرى السنوية الخامسة والعشرون لانضمام جمهورية لاو الديموقراطية الشعبية إلى الآسيان.

