الخالد: المخدرات.. حرب ممنهجة على الكويت

الأولى

أكد رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد ان جلب السموم وتسويقها على ابنائنا، يعتبر حربا ممنهجة على الكويت لا يمكن بأي شكل من الاشكال ان نقبل باستمرارها او بقائها.

وأثنى الخالد خلال تكريمه امس رجال خفر السواحل على الانجازات التي يقومون بها للمحافظة على الدولة واهلها من السموم قائلا لهم: «الله ثم اهل الكويت.. بارك الله فيكم وقواكم الله».

وقال مخاطبا رجال خفر السواحل: ان العمل البطولي الذي تقومون به عمل مشرف يرفع الرأس والجميع يفتخر به «وقبل لا اكون وزيرا للداخلية وللدفاع.. انا مواطن كويتي وافتخر بعمل رجال خفر السواحل».

وأضاف: ان هذا الانجاز لا يمكن ان يمر مرور الكرام دون ان نقدم الشكر الذي انقله لكم من القيادة السياسية كما اتشرف بنقل تحيات اهل الكويت لكم وثنائهم وشكرهم على انجازكم، ونحن لا نقبل باي شكل من اشكال وجود فئة ضالة تريد الاضرار بالمجتمع، مستهدفين مستقبل الدولة وهم الشباب.

واكد الخالد ان الأمن لا يتحقق الا بسواعد ابناء المؤسسة الأمنية المخلصين، مشدداً على ضرورة التحلي بالعدل والالتزام بالقانون.