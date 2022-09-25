مدينة الكويت قفزت 9 مراكز لـ«أكثر المدن ملاءمة للعيش»

الأولى

كشف تقرير لمجلة ايكونوميست عن أن مدينة الكويت قفزت 9 مراكز في تصنيف اكثر المدن ملاءمة للعيش في الشرق الأوسط وأفريقيا، معتبرة ذلك أحد أسرع الاقتصادات نمواً في شبه الجزيرة العربية وكذلك أكبر تحسن في المنطقة.

واعلن التقرير ان الامارات العربية احتلت المرتبتين الأولى والثانية تواليا في تصنيف اكثر المدن ملاءمة للعيش في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويحكم مؤشر وحدة المعلومات الاقتصادية العالمي على 172 مدينة في خمس فئات: الثقافة، والبيئة، والتعليم، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والاستقرار.

وفي المتوسط، حصلت المدن في الشرق الأوسط وشمال افريقيا على 58 درجة، مقارنة بـ 50 لتلك الموجودة في افريقيا جنوب الصحراء، المنطقة الأقل ملاءمة للعيش في العالم.

يذكر ان اوروبا الغربية، حصلت على لقب المنطقة الأكثر ملاءمة للعيش. وكان انخفاض درجات التعليم والثقافة لديهما وراء تراجع مراكزهما مقارنة بباقي مدن العالم.

ولا تزال كلتا المدينتين خلف هونغ كونغ، على سبيل المثال، المدينة ذات قواعد الحجر الصحي الصارمة ولكن بدرجات عالية في قطاعات اخرى مثل التعليم.

تقرير ايكونوميست قال كذلك انه على الرغم من الترتيب العام المنخفض، يبدو ان الحياة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا تتحسن فمتوسط درجات المدن في المنطقة ارتفع الى 58 مقارنة بـ 53 العام الماضي مع تخفيف القيود المفروضة على انتشار فيروس كورونا.

يذكر ان الدوحة، عاصمة قطر، التي ستستضيف كأس العالم لكرة القدم هذا العام، ارتقت ستة مراكز في التصنيف العالمي على الرغم من الانتقادات المستمرة لسجلها السيئ في مجال حقوق الانسان ومعاملة العمال المهاجرين، وفق ذات التقرير.