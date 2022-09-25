كما انفردت «النهار».. «وينتر وندرلاند» رسمياً في الكويت

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تأكيداً لما نشرته النهار في عددها الصادر في 26 أغسطس الماضي أعلن مركز التواصل الحكومي عن مشروع وينتر وندرلاند الكويت الذي سيتم افتتاحه بموقع حديقة الشعب بداية شتاء 2022 بعد ان تم توقيع الاتفاق بين شركة المشروعات السياحية

وشركة عالمية متخصصة في صناعة الترفيه. وذكر المركز في بيان له: ان المشروع جاء بتوجيه ومتابعة رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد وتنفيذ وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد وفريق عمله بهدف إنجاز المشاريع الترفيهية الرئيسة بما يعود بالنفع على المواطنين.