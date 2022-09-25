اختبارات الوظائف القيادية.. %60 درجة النجاح

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أعلن مجلس الخدمة المدنية عن تشكيل لجنة لاختبار المرشحين للتعيين بوظائف قيادية من ثلاثة أعضاء على الأقل، لافتا الى انه يُعتبر المرشح قد اجتاز الاختبار بنجاح اذا حصل على نسبة 60% على الأقل من اجمالي درجات الاختبار.

وجاء في قرار سينشر في الجريدة الرسمية كويت اليوم الى ان على ديوان الخدمة المدنية ان يبلغ الوزير المختص بموعد الاختبار ومكان انعقاده الذي تحدده اللجنة على ان يُخطر الوزير المرشح للتعيين بموعد ومكان الاختبار قبل الموعد بخمسة عشر يوما على الأكثر، ويجوز للجنة تأجيل موعد الاختبار بناء على طلب الوزير المختص. وأكد القرار انه اذا تخلف المرشح عن الحضور في الموعد المحدد يبلغ الوزير المختص بذلك ويجوز ان تحدد اللجنة موعداً آخر بناء على طلب الوزير.