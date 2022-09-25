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G.P.S


أحد فنادق نيويورك الشهيرة يفتح بالكويت... ناقصنا فقط ... شارع البرودواي وعروضه الفنية !
تائه


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