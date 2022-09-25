الإعلان الورقي مهم في الحملات الانتخابية

وطن النهار

ما إن تحاول تصفح هاتفك النقال أو الولوج إلى حسابك الشخصي في صفحات التواصل الاجتماعي أو حتى محركات البحث عن المواقع الاخبارية أو العادية الا وتطالعك صور مختلفة لمرشحين إلى انتخابات مجلس الأمة 2022 المقررة 29 سبتمبر الحالي سعيا منهم إلى استقطاب الناخبين قدر الامكان والتعريف بأنفسهم وبرامجهم الانتخابية.

فالاعلان عامل مؤثر في نجاح الحملات الانتخابية عموما ولأهل الاختصاص دراية كاملة بأهمية دوره وترسيخ صورة أو اسم ما لدى مختلف شرائح الرأي العام إلى جانب اعتبارات اخرى طبعا تتعلق بالتجربة الشخصية والخبرات والمؤهلات وغيرها لدى المرشح وطبيعة تفكير الناخب بحد ذاته ونظرته المحددة لخياره الانتخابي وقراره بالتصويت.

وبالطبع لا تقتصر الحملات الانتخابية على ما يتعلق بالانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» أو حتى المرئية والمسموعة وغيرها من المنصات هنا أو هناك أو الاعلانات الطرقية وعلى حافلات النقل العام اذ يخوض الاعلان الورقي عبر الصحف اليومية والدوريات مثلا معركة صعبة من نوع آخر تتعلق بالمحافظة على دوره أو حتى بقائه. فحقيقة انحسار الاعلانات الورقية مقابل الالكترونية ليست وليدة اللحظة أو مرتبطة بالانتخابات بشكل عام بل لها علاقة عضوية بطبيعة الصحافة الورقية ككل التي تصارع بدورها للبقاء وسط قوة الاعلام الجديد ذي الانتشار السريع حول العالم في ثوان معدودة وتأثيره الهائل ومرونة استخدامه وتداوله بشكل عام.

ويمكن لأي متصفح ومتابع للصحافة الورقية اليومية الكويتية ان يلاحظ مقارنة بالصحافة الالكترونية أو المرئية والمسموعة تراجع الاعلانات الورقية عموما لأسباب ربما معروفة تتعلق بالكلفة أو مدى تأثير هذا الاعلان الورقي ولا تتوقف عند الشريحة المستهدفة التي يريد المرشح الوصول إلى اكبر نسبة ممكنة فيها والتي ربما لاتغطيها الاعلانات الورقية.

وبهذا الشأن التقت «كونا» عددا من اهل الاختصاص وتباينت آراؤهم حول فكرة انحسار الاعلانات الورقية بشكل عام وسط انتشار الاعلام الجديد واختلاف الشريحة المستهدفة لكنهم اتفقوا على اهمية الاعلان الورقي وخصوصيته على الرغم من كل العوامل التي تدفع باتجاه نزوع المرشحين أو المعلنين إلى الاعلانات الالكترونية أو ما شابهها.

وقال مدير تحرير صحيفة (الأنباء) المحلية محمد الحسيني: ان الحملات الانتخابية الأخيرة بالفعل شهدت تراجعا في حجم الاعلان الورقي بسبب الكلفة العالية لهذا النوع من الاعلان مقارنة بالاعلانات الالكترونية الأقل ثمنا، موضحا ان 85 في المئة من الاعلانات في الصحف حاليا تذهب إلى المواقع الالكترونية ووسائل التواصل حيث للصحف الكويتية حضور بارز وقوي ايضا في المجالين معا.

وأضاف الحسيني: ان الاعلانات الورقية عادة تستهدف فئة المتقاعدين ورؤساء الشركات والادارات والموظفين في الدوائر الحكومية اما الالكترونية فتوجهها الرئيسي نحو شريحة الشباب. من جانبه رأى ناشر (النخبة نيوز) الالكترونية عبدالله العليان ان الاعلان الورقي لم ينحسر لأنه هو الأساس وما زالت الصحف الورقية تستقطب الاعلانات الانتخابية فهي عنوان للثقة والجمهور يثق بها كثيرا لكن استحدثت تواصلها مع الجمهور بطرق كثيرة من ضمنها نظام اعداد (pdf) التي ترسل عبر موقعها الالكتروني أو الواتس اب أو التلغرام وغيرها. وأضاف العليان: ان الصحف كذلك استحدثت طرقا عديدة منها انشاء قنوات عبر اليوتيوب وتبث برامج خاصة لها وكذلك عبر منصة تويتر فمازالت تستقطب العديد من المرشحين لأن الجمهور لا يزال يثق بمصدر الصحف الورقية ويراها عنوانا للثقة والمصداقية.

ولفت إلى ان الصحف الورقية لديها ايضا الامكانات الكبيرة من اقسام التحرير والاخراج والتسويق عكس بعض الصحف الالكترونية التي يكون عدد العاملين فيها اقل من عشرة اشخاص «ولعل ابرز مشكلات الصحف الورقية اليوم ان الكثيرين لا يقرأون الصحيفة الورقية بذاتها انما عبر منصاتها ونسخها الالكترونية».

وأوضح ان الصحف الالكترونية تستقطب الاعلانات الانتخابية لأن اسعار الاعلان اقل من سعر الصحف الورقية بسبب قلة تكاليفها مقارنة بتكاليف الصحف الورقية وهناك صحف الكترونية مختصة ولها فئة محددة مثل صحف مرتبطة باختصاص ما وصحف للعنصر النسائي وسناب أو حسابات مختصة بفئة معينة عكس الصحف الورقية التي تستهدف الجميع.

وذكر العليان ان الصحف الالكترونية مثلما جاء في قانون الاعلام الالكتروني هي لترسيخ روافد الاعلام الكويتي وتكون بجانب الصحف الورقية «فلا اتوقع ان الالكتروني يزيح الورقي أو العكس فلكل منهم جمهور وعشاق له».

وبين ان الاعلام الالكتروني يشهد تطورا كبيرا ومتسارعا بسبب تسارع وتيرة تطور وسائل التواصل وانتشار التطبيقات المتنوعة عند معظم شرائح المجتمع وسهولة استخدامها من الجميع ونستطيع ان نقول انه منافس للاعلام التقليدي الذي لم يطور من نفسه في وقت اثبتت صحف وقنوات قدرتها على مواكبة التطورات وأصبحت مواقعها الالكترونية متميزة جدا واستمرت بالنجاح والتواجد بجدارة.

من ناحيته قال استاذ الاعلام في جامعة الكويت د. محمد العتيبي: ان انحسار الاعلانات في الصحف لم يطرأ في فترة الانتخابات الحالية فقط بل هذا الانحسار والعزوف كان ملاحظا بالنسبة للمختصين والمعلنين على حد سواء مع الانتشار الواسع والاستخدام الكبير لوسائل الاعلام الالكترونية.

وأضاف العتيبي انه يمكن ايعاز هذا الأمر كذلك للحضور والتواجد الطاغي الذي حازته وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت والعالم ككل وجذبها للمعلنين اذ تتحقق بها اقصى فائدة ممكن ان تجنى من اعلان لأنها تتيح للمعلنين معرفة مدى تأثير الاعلان فيها من خلال توضيح المدى الجغرافي المتوقع ان يصل له الاعلان الالكتروني والفئة المستهدفة والفئة العمرية بشكل اكبر من الاعلان الورقي.

ولفت إلى تركيز اغلب المرشحين والقائمين على حملاتهم الانتخابية في هذه الانتخابات والأهمية التي يولونها للحضور في وسائل التواصل الاجتماعي والاعلان فيها ومن الملاحظ كذلك في هذه الانتخابات تحديدا هو تأثر حصة الاعلانات الطرقية للمرشحين إلى جانب التركيز على الاعلان في وسائل التواصل الاجتماعي وقد يكون ذلك متعلقا بالكلفة والقوانين المنظمة لذلك.

