عسكر العنزي: الخطاب السامي يؤكد العهد الوثيق بين الأسرة والشعب

وطن النهار

افتتح مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق عسكر العنزي مقره الانتخابي في ندوة جماهيرية كبيرة في الدائرة الرابعة، وأكد أن الخطاب السامي، يؤكد العهد الوثيق بين الأسرة والشعب الكويتي وأدعو الجميع للالتفاف حول قيادتنا الحكيمة.

وكان العنزي قد تحدث في ندوته، عن برنامجه الانتخابي واهم القضايا التي سيتبناها في حال وصوله للمجلس القادم، منوها بعدم جواز التقشف على مستوى مستحقي العلاج بالخارج. وتطرق العنزي لغلاء الاسعار وضرورة زيادة الرواتب لان المواطن يتحمل أعباء كبيرة بسبب الزيادة في أسعار السلع الاستهلاكية، داعيا إلى تمليك أصحاب بيوت «من باع بيته».

كما تطرق لقضايا الإسكان والتعليم والصحة، مشددا على ضرورة وجود تشريعات وقوانين لتطوير هذه الخدمات، ودعا سمو رئيس الوزراء لاختيار وزير كفء وجاد ورجل دولة لحقيبة الإسكان، مؤكداً أنه كان أول من طالب بنقل معسكرات الجيش بعيداً عن الجهراء في 2011، وقد استجابت الحكومة بفضل الله أخيراً لهذا الطلب المستحق.

ودعا العنزي، لإنصاف الطلبة والعاملين في هذه القطاعات، وأبدى اهتمامه بملف التجنيس وتشريع قوانين لتجنيس المستحقين من غير محددي الجنسية وإنصاف المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، ومن لديها ظروف قهرية.

وشدد العنزي على تسهيل وتوفير الخدمات والحياة الكريمة، لأبناء الكويتيات ومنها الرعاية الصحية لأبناء الكويتية من المقيمين، وتسريع مشروع النعايم المخصص للكويتيات، منادياً بتجنيس أبنائها وتوظيفهم، ومساعدة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وإن كانت موظفة، لضعف راتبها الذي لا يتجاوز 600 او 700 دينار.

وختم العنزي بأنه سيكون حاضراً مع أي قانون فيه مصلحة الوطن والمواطن، وخصوصا تجنيس 4 آلاف سنوياً، والتوسع في ابتعاث الطلبة، وتحمل الدولة نصف تكاليف الموفد على نفقته، ومحاربة احتكار الوظائف ذات الامتيازات بشكل طبقي، مشدداً على ضرورة عدم تحميل المواطنين أعباء مالية تسهم في إرهاق ميزانية الأسر في ظل الوفرة المالية.

