«الإطفاء» جاهزة لأي طارئ في الانتخابات

وطن النهار

أكد رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد ضرورة مواصلة رجال الاطفاء للعمل والعطاء والالتزام بالمهام والتنسيق الكامل والجهوزية للتعامل مع أي طارئ في انتخابات مجلس الامة المقبلة (أمة 2022). جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالاطفاء عقب اجتماع رئيس القوة الفريق المكراد بحضور نائب الرئيس لقطاع المكافحة اللواء جمال ناصر وكبار قيادات القوة للاطلاع على خطة تأمين مقار الانتخابات المقررة في 29 سبتمبر الحالي. واستمع المكراد خلال الاجتماع إلى شرح مفصل من مدير ادارة العمليات المركزية العقيد سعد ياسين حول الاستعدادات التي اتخذتها الإطفاء التي ستشمل توزيع 36 نقطة إطفاء على مقار الاقتراع الرئيسية والتي ستزود بآليات للتدخل السريع اضافة الى توزيع قوة من قطاعي المكافحة والوقاية.