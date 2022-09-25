بلينكن لنظرائه العرب: واشنطن ملتزمة بأمن الحلفاء

عربيات ودوليات

نيويورك - الوكالات: التقى وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا إيران واليمن إضافة إلى الأمن الغذائي، حيث أكد بلينكن التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع الحلفاء في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية الأميركي قبل شهرين فقط، أوضح الرئيس في الشرق الأوسط، في جدة، أهمية الشرق الأوسط للولايات المتحدة.

وأضاف نحن نعمل معاً لحل التحديات الإقليمية والعالمية المشتركة: من محاولة إحلال سلام دائم في اليمن، إلى التعامل مع التحديات التي تطرحها إيران، إلى مواجهة انعدام الأمن الغذائي بين العديد قضايا أخرى. وأكد بلينكن التزام الولايات المتحدة بالشراكة والصداقة مع دول المنطقة.

من جهة ثانية بحث وزراء خارجية الخليجي مع نظيرهم الروسي سيرغي لافروف تعزيز العلاقات وتطوير الحوار السياسي. كما بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين موسكو ودول المجلس الست. جاء ذلك خلال اجتماع عقد على هامش فعاليات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام روسية.

ونقلت وكالة تاس عن لافروف قوله نعزز تعاوننا بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي. بحثنا الأوضاع بالتفصيل في اجتماع الرياض وسننظر الآن في كيفية تنفيذ الاتفاقات. يسرني أن أراكم. وقالت الخارجية الروسية، في بيان، إن لافروف عقد لقاء مع أعضاء الترويكا بمجلس التعاون الخليجي وزيرا خارجية السعودية الامير فيصل بن فرحان والبحرين عبداللطيف الزياني ومندوب سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة محمد الحسن، بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم. وأشار البيان أن خلال المحادثة تم بحث آفاق تعزيز التعاون بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك تطوير الحوار السياسي وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، كما جرى تبادل شامل لوجهات النظر حول القضايا المطروحة على الأجندتين الإقليمية والدولية. وأعرب لافروف عن قناعته بأن العلاقات متعددة الاتجاهات بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي ستستمر في التطور بنجاح لصالح شعوب دولنا، من أجل تشكيل بنية عادلة ومتوازنة ومستدامة للعلاقات الدولية في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج.

