«الأوروبي» يعيِّن ممثلاً خاصاً لدى «الخليجي»

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية جوزيب بوريل، تعيين ممثل خاص لدى الخليج لمواصلة تعزيز التعاون الوثيق وتعزيز العلاقات بين الجانبين. جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي عقده وزراء خارجية ومندوبو دول الخليج مع بوريل، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حول تطوير مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والفنية.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية بيتر ستانو في مؤتمر صحافي ببروكسل إن «دول مجلس التعاون شركاء مهمون للغاية للاتحاد الأوروبي، وقد أكدنا هذا بوضوح شديد أخيراً في استراتيجية الاتحاد الأوروبي للشراكة مع الخليج». وأضاف أن «هذه الاستراتيجية تتضمن فكرة وجود ممثل خاص للاتحاد الأوروبي في الخليج، والعمل جارٍ على ذلك». كما أشار المتحدث إلى أن ذلك يؤكد «الأهمية التي يوليها الاتحاد الأوروبي لدول مجلس التعاون، ليس في مجال الطاقة فحسب، ولكن في جميع مجالات التعاون الممكنة الأخرى، لأننا نتشارك نفس الاهتمامات والتحديات، ونحن على استعداد للعمل معاً في التغلب عليها».

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كشف، في مايو الماضي، النقاب عن شراكة استراتيجية مع مجلس التعاون؛ بهدف توسيع وتعميق تعاون الكتلة الأوروبية المكونة من 27 عضواً مع دول المجلس الست. وفي يونيو الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على تأسيس شراكة استراتيجية بين دوله الـ27 وبلدان مجلس التعاون الخليجي.

