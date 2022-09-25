وزير الخارجية السعودي: لدينا النية لبناء علاقة إيجابية مع إيران

عربيات ودوليات

نيويورك- الوكالات: أشار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إلى أن «بلاده لديها مخاوف بشأن احتمال احياء اتفاق نووي بين القوى الغربية وإيران، خاصة فيما يتعلق بتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

ومع ذلك، شدد على أنه «حتى الصفقة «السيئة» أفضل من عدم وجود صفقة»، مؤكداً أنه «لا تزال هناك خلافات مع إيران تمنعه حالياً من لقاء نظيره الإيراني»، لكنه قال «بالتأكيد لدينا النية لبناء علاقة إيجابية مع جيراننا في إيران».

وفي ما يتعلق بأوكرانيا، لفت الأمير فيصل بن فرحان في مقابلة مع «فرانس 24» على هامش إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إلى أن «الرياض تعمل منذ فترة طويلة خلف الكواليس على تبادل الأسرى هذا الأسبوع بين الروس والأوكرانيين والعديد من الغربيين»، كاشفاً أن «ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكان على استعداد للمساعدة في المزيد من جهود الوساطة».

إلى ذلك، شدد بن فرحان، على أن «الهدنة في اليمن، التي تم التفاوض عليها في أبريل ومُددت مرتين، من غير المرجح أن يتم تمديدها مرة أخرى بعد تاريخ التجديد في 2 أكتوبر المقبل.

وألقى باللوم على الحوثيين في العودة المحتملة إلى الحرب».

