إيران.. 35 قتيلاً ورئيسي يتوعد بـ«الحزم»

عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: أقرت وسائل إعلام إيرانية رسمية بمقتل 35 شخصا على الأقل في الاحتجاجات التي اندلعت منذ أكثر من أسبوع في إيران بعد وفاة الشابة، مهسا أميني، بينما كانت تحتجزها الشرطة. وقالت وكالة «بورنا» للأنباء المرتبطة بوزارة الرياضة نقلا عن التلفزيون الرسمي إن «عدد الأشخاص الذين قتلوا في أعمال الشغب الأخيرة في البلاد ارتفع إلى 35».

لكن منظمة غير حكومية، اكدت مقتل ما لا يقل عن 50 شخصا في حملة تشنها قوات الأمن الإيرانية لقمع الاحتجاجات. وقالت منظمة «هيومن رايتس إيران» غير الحكومية ومقرها في أوسلو إن ارتفاع الحصيلة جاء بعد مقتل ستة أشخاص بنيران قوات الأمن في بلدة ريزفانشهر في محافظة غيلان (شمال) مساء الخميس مع تسجيل وفيات أخرى في بابل وآمل (شمال).

وأضافت أن الاحتجاجات شملت حوالى 80 مدينة منذ بدء التظاهرات قبل أسبوع.

من جهته أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على ضرورة التعامل بـ«حزم» مع من وصفهم بـ«المخلين بالأمن العام»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» امس. وقال رئيسي في اتصال مع عائلة منتسب لقوات «الباسيج» قُتل خلال الاحتجاجات إنه يجب «التمييز بين الاحتجاج والإخلال بالأمن العام».

من جهة ثانية، قالت «إرنا» إن الجيش الإيراني وجه تحذيرًا للمحتجين، وقال إنه مستعد «لمواجهة الأعداء» للدفاع عن أمن الأمة. وأدان الجيش «بشدة» الاعتداءات على الشرطة، وأعلن أنه سيقوم «بمواجهة مؤامرات الأعداء المختلفة والدفاع عن أمن ومصالح الأمة الإيرانية».

في المقابل أعلنت الولايات المتحدة أنها ستخفف من القيود المفروضة على الإنترنت في إيران، ردا على حملة قمع الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية وفاة مهسا أميني. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن «سنعمل على عدم إبقاء الشعب الإيراني معزولا أو مغيبا».

وسيسمح ذلك لشركات التكنولوجيا الأميركية بتوسيع أعمالها في إيران. وقال بلينكن إن التخفيف الجزئي للقيود على الإنترنت «خطوة ملموسة لتقديم دعم للإيرانيين المطالبين باحترام حقوقهم الأساسية».وأضاف أنه من الواضح أن الحكومة الإيرانية «تخاف من شعبها». وقال الملياردير إيلون ماسك عبر تويتر إن شركته «ستارلينك» للإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستفعل خدماتها في إيران لتوفير خدمات الإنترنت بعد إعلان بلينكن. وتوفر «ستارلينك» الإنترنت عبر شبكة ضخمة من الأقمار الصناعية، وتستهدف السكان في المناطق النائية الذين لا يستطيعون الحصول على خدمة إنترنت سريعة. وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن السماح بتخفيف القيود لا يشمل الأجهزة التي يقدمها إيلون ماسك، لكن شركته وغيرها مرحب بها لتقديم طلب الحصول على تصريح من الوزارة.

