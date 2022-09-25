مؤتمر القاهرة.. 200 عالم ومفكر من 54 دولة: الاجتهاد أصبح ضرورة لمواجهة الفكر المتطرف

عربيات ودوليات

«الاجتهاد أصبح ضرورة» لمواجهة الفكر المتطرف.. هذا ما أكد عليه المشاركون فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الثالث والثلاثين، والذي يعقد بالقاهرة على مدار يومين تحت عنوان: «الاجتهاد ضرورة العصر (صوره.. ضوابطه.. رجاله.. الحاجة إليه)، وذلك بمشاركة أكثر من 200 عالم ومفكر، من 54 دولة، ويناقشون 41 بحثًا.

وشدد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي د. عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على ثوابت المملكة في التصدي للإرهاب والغلو والتطرف، ونشر الوسطية والاعتدال التي أمر بهما الدين الإسلامي الحنيف.

وأشار إلى أن العالم يمر هذه الأيام بأوقات عصيبة، تضع أهل العلم والاجتهاد أمام أحمال ثقيلة ومسؤوليات جسام، محذرا من أن الاجتهادات الفوضوية التي تسود هذا الزمان، تتطلب من أهل العلم تأهيل المجتهدين وإعدادهم، ليكونوا قادرين على دراسة الأحداث وبيان صلاحية النص الشرعي في حل قضايا المجتمعات وتوضيح أحكامه، على قاعدة وسطية الإسلام وسماحته.

واختتم آل الشيخ كلمته: «كل التحية للرئيس البطل عبدالفتاح السيسي الذي حمى مصر من الإرهاب والتطرف وكان هذا فضل من الله على مصر أن سخر لها الرئيس السيسي الذي ثبت دعائم الاستقرار ويعمل على بناء الجمهورية الجديدة».

من جهته، قال وزير الأوقاف المصرى محمد مختار جمعة، إن ما نعيشه اليوم هو نفير علمي في الوقوف لمشكلات العصر ووضع الحلول المناسبة لها، مشيرا إلى أن الاجتماع اليوم خدمة للدين والوطن وبحث لحلول القضايا التي نواجهها ونتشارك فيها، مؤكدا أن المساس بثوابت العقيدة لا يخدم سوى قوى التطرف والإرهاب.

وتابع: «الاجتهاد ضرورة العصر، فقد عانينا في مجتمعاتنا المسلمة وعانى العالم كله من الفتاوى الشاذة والمؤدلجة على حد سواء، كما عانينا من افتئات غير المؤهلين وغير المتخصصين وتجرئهم على الإفتاء والذهاب إلى أقصى الطرف تشددًا وتطرفًا»، مؤكدا على أن الاجتهاد الجماعي سيسهم بشكل كبير وواضح وبنَّاء في القضاء على الآراء الشاذة، وعلى إزالة كثير من أسباب التطرف، والانغلاق، والجمود، والتقليد الأعمى.

