الناتو يتوعد روسيا بـ«عواقب وخيمة» لاستخدام «النووي»

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرغ، لشبكة «CNN» ان روسيا تعرف أنه ستكون هناك «عواقب وخيمة» إذا استخدمت أسلحة نووية في أوكرانيا. وأضاف «لن أشرح بالتفصيل كيف سنرد، فهذا يعتمد على نوع أسلحة الدمار الشامل التي قد يستخدمونها». في المقابل صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن روسيا لا تهدد أحدا بالأسلحة النووية، لكنها تحذّر من التدخل في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وقال ريابكوف، خلال ندوة في موسكو «لقد لاحظنا رد فعل واشنطن المتشنج على تعليمات (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين بنقل قوات الردع الروسية إلى النظام الخاص للمناوبة القتالية. نوضح أننا لانهدد أحدا بالأسلحة النووية» وأضاف «وفي الوقت نفسه، نحذر من مخاطر التدخل الغربي في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ونحض الإدارة الأميركية على تجنب وضع قد يؤدي إلى صدام عسكري مباشر مع روسيا». وشدد ريابكوف على أن «المواجهة المفتوحة مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي التي قد تتحول إلى صدام عسكري مباشر، ليست في مصلحتنا. نأمل أن تدرك إدارة بايدن أيضا خطر التصعيد الخارج عن السيطرة للصراع في أوكرانيا». في غضون ذلك تواصلت امس الاستفتاءات على انضمام المناطق التي سيطرت عليها القوات الروسية في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي وسط تنديد ورفض غربي. وتقع المناطق المعنية بالاستفتاء في جنوب وشرق أوكرانيا، في مقاطعات دونيتسك وزاباروجيا وخيرسون ولوغانسك. وتقتصر الأيام الأربعة الأولى من الاستفتاء الذي انطلق الجمعة ويمتد حتى الثلاثاء على عملية اقتراع جزئي لسكان تلك المناطق. وفي كييف، ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعملية التصويت، قائلا «سيكون رد فعل العالم عادلا تماما حيال الاستفتاءات الصورية»، التي وصفها بأنها «جرائم ضد القانون الدولي والقانون الأوكراني».