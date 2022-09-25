إسرائيل تتعهد بمنع عضوية فلسطين الأممية «الكاملة»

عربيات ودوليات

نيويورك- الوكالات: اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد لتنفيذ حل الدولتين «أمر إيجابي» لكنه أوضح أن الاختبار الحقيقي لهذا هو العودة الفورية لطاولة المفاوضات فيما تعهدت إسرائيل بإفشال حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقال عباس في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ركز على انتقاد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية «الاختبار الحقيقي لجدية ومصداقية هذا الموقف هو جلوس الحكومة الإسرائيلية إلى طاولة المفاوضات فورا، لتنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، ومبادرة السلام العربية، ووقف كل الإجراءات أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين». وقال عباس إنه في الوقت الذي تؤيد فيه الحكومات الغربية صيغة الدولتين، فإنها في الواقع تعطل تنفيذها من خلال عدم الاعتراف بفلسطين كدولة وحماية إسرائيل من المساءلة. وطالب الأمم المتحدة بالاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين ووضع خطة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. في المقابل وصف مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة غلعاد إردان خطاب عباس أمام المنظمة الأممية بـ «الوهمي» متعهدا بأن تعمل اسرائيل على إفشال حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وقال إردان «الولايات المتحدة تعارض ذلك وكذلك أعضاء مجلس الأمن الذين يعرفون جيدا أنه (عباس) رفض أي خطة سلام في الماضي «وتابع «سنعمل ضد هذه الخطوة ونتأكد من أن يتم إيقافها بالفعل في مجلس الأمن».

وفي خطابه قال عباس «إن ثقتنا بتحقيق سلام قائم على العدل والقانون الدولي آخذة بالتراجع، بسبب السياسات الاحتلالية الإسرائيلية» مضيفا أن إسرائيل «تُكرِّسُ نظام تمييز عنصري». وقال عباس «إن إسرائيل لم تُبقِ لنا شيئا من الأرض لنقيم دولتنا المستقلة في ظل هجمتها الاستيطانية المسعورة، فأين سيعيش شعبنا بحرية وكرامة؟» وقال إن إسرائيل لا تؤمن بالسلام.

