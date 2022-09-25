البرازيل تستعرض على غانا

دوليه

قست البرازيل على غانا عندما تغلبت عليها 3-0 اول من أمس في مدينة لوهافر الفرنسية في مباراة دولية ودية في اطار استعداداتهما لمونديال قطر.

وحسمت البرازيل نتيجة المباراة في الشوط الأول بتسجيلها الثلاثية ووجهت إنذارا إلى منافسيها في العرس العالمي. وفرض مهاجم توتنهام الانكليزي ريشارليسون نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثنائية (28 و40) من تمريرتين حاسمتين لنجم نادي باريس سان جرمان الفرنسي نيمار، رافعا رصيده الى 10 تمريرات حاسمة في 12 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم مع هزه الشباك 11 مرة. وافتتح قائد باريس سان جرمان قطب الدفاع ماركينيوس التسجيل في الدقيقة التاسعة. وفرض السيليساو سيطرته على مجريات المباراة منذ البداية وخلق مهاجموه فرصا كثيرة بفضل تحركات لاعب وسط وست هام يونايتد الإنكليزي ماركوس باكيتا وجناح ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور ومهاجم برشلونة الإسباني رافينيا واكتفوا بهز الشباك ثلاث مرات فقط في أول 45 دقيقة. وبكرت البرازيل بالتسجيل عبر قائد سان جرمان ماركينيوس بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية انبرى لها رافينيا (9). وعزز ريشارليسون تقدم البرازيل بالهدف الثاني بتسديدة قوية زاحفة مباغتة «على الطاير» من حافة المنطقة اثر تمريرة بينية رائعة من نيمار (28). وأضاف ريشارليسون هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر ركلة حرة جانبية انبرى لها نيمار (40).

