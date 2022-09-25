ميسي قاد الأرجنتين إلى الفوز

دوليه

سجّل النجم ليونيل ميسي ثنائية وقاد الأرجنتين إلى الفوز على هندوراس 3-0 أول من امس في ميامي، ليعزّز «ألبيسيليستي» سلسلة جميلة من 34 مباراة دون خسارة، قبل مشاركته في مونديال قطر نهاية السنة.

وهزّ قائد الأرجنتين الشباك في الشوطين (45+2 من ركلة جزاء و69)، الأول عزّز به افتتاح زميله لاوتارو مارتينيس التسجيل (16) والثاني حاسماً المباراة. وستخوض الأرجنتين مباراتها المقبلة بعد غد ضد جامايكا في نيوجيرسي.

واحتشد ألوف الأرجنتينيين في ملعب هارد روك الذي اتسع لـ64 ألف متفرج. ولم يدخل منتخب هندوراس مستسلماً أمام كوكبة نجوم الخصم، وقاتل منذ البداية قبل أن ينحني في نهاية المطاف. وعبّر مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني عن رضاه «أتت المباراة كما توقعنا.

أنا راض. عليّ إدارة وقت مشاركة اللاعبين وإراحة آخرين. المهم أن كل من يلعب يثبت قدرته على الانتماء والمشاركة». وتلتقي الأرجنتين السعودية والمكسيك وبولندا في المجموعة الثالثة ضمن كأس العالم قطر 2022، علماً أنها أحرزت اللقب مرتين في 1978 و1986. وحتى مع اقتراب النهائيات حيث تُعدّ الأرجنتين من المرشحين لإحراز اللقب، شدّد سكالوني على أهمية استمتاع لاعبيه بالمشاركة «المسؤولية كبيرة عندما تلعب الأرجنتين، لكن يجب أن نستمتع بذلك، والجماهير أيضاً».

وتابع «في نهاية المطاف، هذه لعبة، الأهم أن نوفر المتعة. هذا أهم من النتيجة».

