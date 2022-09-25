تعادل السعودية والإكوادور

دوليه

تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الإكوادوري 0-0 أول من أمس على ملعب «نويفا كوندومينا» بمدينة مورسيا الإسبانية في مباراة دولية ودية في إطار تحضيراتهما لنهائيات كأس العالم قطر 2022. ولعب حارس المرمى محمد العويس دوراً بازراً في النتيجة، حيث تألق بشكل لافت ونجح في المحافظة على نظافة شباكه، بعدما تصدى لعدة كرات شكلت خطورة بالغة على مرماه. وكان المنتخب الإكوادوري الطرف الأفضل والأكثر وصولاً للمرمى خلال الشوط الأول.

وواصلت الإكوادور أفضليتها في الشوط الثاني، وتابع العويس تألقه وتصدى لكرة خوسيه سيفوينيتس (62)، وسدد هينكابي كرة بجوار القائم (78) وأبعد العويس كرة خطرة لأنخل مينا وحولها إلى ركنية (81). وكاد نواف العابد يوجه ضربة قاضية للإكوادور من هجمة سريعة لكنه سدد كرة سهلة بين يدي الحارس (82).

