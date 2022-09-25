loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

تعادل السعودية والإكوادور


تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الإكوادوري 0-0 أول من أمس على ملعب «نويفا كوندومينا» بمدينة مورسيا الإسبانية في مباراة دولية ودية في إطار تحضيراتهما لنهائيات كأس العالم قطر 2022. ولعب حارس المرمى محمد العويس دوراً بازراً في النتيجة، حيث تألق بشكل لافت ونجح في المحافظة على نظافة شباكه، بعدما تصدى لعدة كرات شكلت خطورة بالغة على مرماه. وكان المنتخب الإكوادوري الطرف الأفضل والأكثر وصولاً للمرمى خلال الشوط الأول.
وواصلت الإكوادور أفضليتها في الشوط الثاني، وتابع العويس تألقه وتصدى لكرة خوسيه سيفوينيتس (62)، وسدد هينكابي كرة بجوار القائم (78) وأبعد العويس كرة خطرة لأنخل مينا وحولها إلى ركنية (81). وكاد نواف العابد يوجه ضربة قاضية للإكوادور من هجمة سريعة لكنه سدد كرة سهلة بين يدي الحارس (82).


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة