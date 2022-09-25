اليابان تفوقت على أميركا

دوليه

أحرزت اليابان فوزاً مقنعاً على الولايات المتحدة 2-0 اول من امس في لقاء ودي أقيم في مدينة دوسلدورف الألمانية، وذلك ضمن استعدادات الطرفين لكأس العالم قطر 2022 الذي ينطلق في 20 نوفمبر. وبغياب نجم تشلسي الإنكليزي كريستيان بوليسيتش الذي تعرض لإصابة خلال التمارين التحضيرية للمباراة، قدمت الولايات المتحدة أداء باهتاً أمام المنتخب الآسيوي الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 24 عبر دايشي كامادا بعد تمريرة من هيديماسا موريتا. ورغم التبديلات الكثيرة التي أجراها المدرب الأميركي غريغ برهالتر في الشوط الثاني، عجز لاعبوه عن إيجاد طريقهم إلى شباك اليابان التي كانت أقرب في أكثر من مناسبة للتسجيل قبل أن تحسم النتيجة نهائياً بهدف ثانٍ في الدقيقة 88 عبر البديل كاورو ميتوما بعد تمريرة من يوتا ناكاياما.

وتخوض الولايات المتحدة مباراة ودية أخيرة قبل النهائيات العالمية بعد غد ضد السعودية في مورسيا، فيما تبقى اليابان في دوسلدورف لمواجهة الإكوادور في اليوم ذاته.

وبعد خوضها مباراة تحضيرية أخيرة عشية النهائيات في 17 نوفمبر ضد كندا في دبي، تنتقل اليابان إلى قطر حيث تبدأ مشوارها في المجموعة الخامسة باختبار صعب ضد ألمانيا بطلة العالم أربع مرات في 23 منه، على أن تلتقي بعدها كوستاريكا وإسبانيا. أما الولايات المتحدة، فتلعب في المجموعة الثانية حيث تتواجه أولاً مع ويلز في 22 نوفمبر قبل لقاء إنكلترا وإيران توالياً.

