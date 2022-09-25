إيران هزمت أوروغواي

دوليه

حقق المنتخب الإيراني فوزاً لافتاً على نظيره الأوروغوياني 1-0 في مستهل مغامرته الثانية مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، وذلك في لقاء ودي أقيم اول من امس في مدينة سانت بولتن النمسوية ضمن استعدادات الطرفين لمونديال قطر 2022.

وكان المنتخب الإيراني يخوض اختباره الأول مع مدربه الجديد القديم كيروش العائد الى «تيم ملّي» للمرة الثانية بعد تجربة ناجحة أولى بين 2011 و2019 (المدة الأطول في المنصب) تخللها قيادته الى مونديالي البرازيل 2014 وروسيا 2018.

وبعد شوط أول سيطر عليه المنتخب الأميركي الجنوبي تماماً وأهدر فيه العديد من الفرص عبر المخضرم لويس سواريس وداروين نونييس وفيديريكو فالفيردي وماتياس أوليفيرا، تحسن أداء الإيرانيين في الشوط الثاني وهددوا مرمى الحارس سيرخيو روشيت إن كان عبر مهدي ترابي، إحسان حاج صافي أو سعيد عزت الله، حتى نجحوا في النهاية بخطف هدف التقدم والفوز عبر البديل مهاجم بورتو البرتغالي مهدي طرامي بعد تمريرة من البديل الآخر كريم أنصاري فرد (79).

وبذلك، ألحق المنتخب الإيراني ببطل العالم مرتين هزيمته الأولى منذ 16 نوفمبر 2021 حين سقط في بوليفيا 0-3 في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة للمونديال القطري.

ويبقى الإيرانيون في النمسا لمواجهة السنغال بعد غد في آخر لقاء استعدادي قبل نهائيات المونديال التي أوقعتهم في مجموعة الثانية مع إنكلترا وويلز والولايات المتحدة.

أما أوروغواي، فتلتقي كندا بعد غد أيضا في براتيسلافا التشيكية في آخر تحضير لها للنهائيات التي أوقعتها في المجموعة الثامنة بجانب البرتغال وغانا وكوريا الجنوبية.

