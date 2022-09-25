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كان عنوان المقالة السابقة التفرغ الرياضي «ترقيع» ولكن هنا عكست العنوان لكي أوضح لكم تجاربنا في ترقيع التفرغ الرياضي ليس للاعبين فقط وانما لكل من يقع تحت مسمى «رياضي هاوٍ». . فاللاعب هاوٍ و الاداري هاوٍ و الفني نصف محترف او محترف (اذا كان اجنبيا). . اذا فليس اللاعب فقط يريد تفرغا وانما كل من يعمل على اعداده و تأهيله ايضا، فإذا كان مدير الفريق او مشرف الفريق في عمله فهل تعتقد ان جهة عمله ستمنحه تفرغا لاعداد الحصة التدريبية للمدرب صباحا او مساء ؟ وهذا ينطبق على المدرب و جهازه الفني المصاحب اذا كانوا متفرغين او يحتاجون لتفرغ. . . إلخ. . فالعملية ليست خاصة بلاعب وانما بمنظومة رياضية متكاملة تحتاج الى نظام اداري و فني ناجح لكي تستطيع ان تدير الفريق.

و للتوضيح فإن من مساوئ التفرغ الرياضي الحالي أنه لا يحمي اللاعب في اي جهة مسؤولة عنه سواء كطالب او موظف حكومة او موظف في القطاع الخاص. . لانه دائما ينظر لهم من قبل مؤسساتهم بأنهم غير جديين في دراستهم او عملهم ولا يمنحون اي امتيازات يحصل عليها الملتزمون في دراستهم او عملهم فهم يحصلون على الاجازات السنوية المعتمدة فقط. . فهذا الوضع عانى منه الكثير من اللاعبين الذين رسبوا في الدراسة او لم يمنحوا الافضلية في الترقي بعملهم او عدم رفع درجاتهم المهنية و المالية في القطاع الخاص الذي يحسب لاي موظف مستوى انجازه او اخفاقه في عمله. . و اتذكر لاعباً من نادي كاظمة اشترط على مدير المنتخب الاول ان يحصل على امتياز في مواده عندما يتفرغ للمنتخب الاول بكرة القدم والا فلن يذهب للمعسكر و البطولة !(لا تعليق). وهل تعتقد ان البنك سيعطي موظفا رياضيا اجازة تفرغ و يرقيه مستقبلا ؟ طبعا. . لا. . لان القطاع الخاص «ما يغشمر»، اما في القطاع الحكومي فالتقدير ليس له معايير ثابتة و يوجد سلم ترقي روتيني (غير عادل) و تعتمد على رأي المدير المباشر. . . ؟ (لا تعليق). و هنا دعوني اسرد لكم وضعا رياضيا في ألمانيا. . حيث كنت في مؤتمر علمي في مدينة هامبورغ و التقيت ببعض المسؤولين و الاكاديميين و سألتهم عن نفس المشكلة: كيف تفرغون لاعبيكم للبطولات ؟ فقال بكل سهولة: اذا لم نستطع ان نفرغه لاي سبب يخص دراسته او عمله فإننا نستعين برياضي آخر لا يواجه اي مشكلة بالتفرغ. .

وقال افترض ان اللاعب الذي لم نستطع ان نفرغه بأنه مصاب و ليس بالفورمة. . فليس من المعقول ان تعتمد الدولة على لاعب واحد فقط. . وقد يكون هو الافضل ولكن لن نلغي او نوقف الرياضة من اجله. تصوروا هذا رد احد قيادات الرياضة الالمانية. فانا لا اشجع هذا المبدأ ولكن يجب ان نتعامل بالواقع وان نضع شروطا و نظماً خاصة لكل فئة من اللاعبين (طالب – موظف حكومي – موظف بالقطاع الخاص) و نحن نريد حاليا ان نفرغ كل اللاعبين في جميع الالعاب بالاندية تفرغا موسميا لكي يناموا صباحا و يتدربوا مساء من غير اي كنترول يمكن ان نثق فيه بالاندية. . . . إلخ. . (هيصة) و القطار يسير ببطء وتخلفنا زاد و سيزيد اسرع من سير القطار. . تفهم ما تفهم. . مو مشكلتي. . والله من وراء القصد.

