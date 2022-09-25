القادسية والهلال في اعتزال الخالدي

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يحتضن ستاد جابر في الساعة الـ 07:00 مساء اليوم مباراة القادسية والهلال السعودي في اعتزال حارس الأصفر والمنتخب الوطني السابق نواف الخالدي تحت رعاية رئيس النادي واتحاد كرة القدم السابق فواز الحساوي. ويشارك في المباراة مجموعة من نجوم الأندية مع القادسية مثل مساعد ندا وفهد الهاجري ومبارك الفنيني وحمد القلاف والبرازيلي أليكس ليما، على أن يقود الأصفر في المباراة المدرب الوطني المخضرم محمد إبراهيم.

ووصل وفد نادي الهلال مساء أمس إلى البلاد بعد أن تدرب في الرياض، في حين أقام النادي قبل يومين معرضاً في مجمع الأفنيوز على هامش المباراة. وشهد المعرض الذي حمل اسم (هوية نادي الهلال السعودي) اقبالا كبيرا من جماهير النادي الذي يزور الكويت للتواصل معهم. ويضم المعرض مجموعة من كؤوس الدوري وكأس الملك والكؤوس القارية التي حصل عليها نادي الهلال أحد أكبر الفرق السعودية والاسيوية تحقيقا للالقاب إضافة الى قمصان لاعبي الفريق. وسبق للخالدي أن مثل نادي القادسية خلال الفترة من 2001 إلى 2017 وحقق مع الأصفر ألقاب عدة وحافظ على مكانه الأساسي في تشكيلة القادسية والمنتخب طول تلك الفترة.

ويملك نواف (36 عاماً) سجلاً رائعاً مع القادسية منذ انتقاله إليه من خيطان في العام 2001، فحقق معه 32 لقباً، منها 9 بطولات دوري، و7 كأس الأمير، ومثلها كأس ولي العهد، و4 كأس السوبر، بالإضافة إلى لقب كأس الاتحاد الآسيوي، ولقب كأس الأندية الخليجية، إلى جانب لقبين لمسابقة كأس الخرافي، ولقباً واحداً لكأس الاتحاد. ومثل الخالدي الأزرق في 103 مباريات وتوج معه بلقب “خليجي 20” في اليمن العام 2010.

