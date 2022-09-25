3 مواجهات في «التنشيطية»

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يبحث العربي عن انتصاره الأول هذا الموسم عندما يواجه الجهراء في الساعة الـ06:10 مساء اليوم على ستاد علي صباح السالم ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس زين التنشيطية والتي تشهد اليوم أيضاً لقاءي الشباب مع الساحل في التوقيت ذاته على ستاد صباح السالم، والصليبخات مع النصر في الساعة الـ 08:30 مساءً على ستاد مبارك العيار. وشهدت الجولة الأولى فوز الساحل بهدفين نظيفين على التضامن الذي يغيب هذه الجولة، وتعادل العربي مع الشباب 2-2، والصليبخات مع الجهراء 3-3، في حين يخوض النصر مباراته الأولى بعد أن غاب عن الجولة الماضية.

