البوسني روسمير مدرباً للأخضر

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عين النادي العربي البوسني - البلجيكي روسمير سفيكو، مدرباً للفريق الأول لكرة القدم، خلفا للمقدوني يوغسلاف ترينشوفسكي المقال من منصبه إثر النتائج المتواضعة التي سجلها الأخضر في بطولة الدوري الممتاز. ووصل سفيكو البلاد أول من أمس تمهيداً لتسلم مهمته مع الأخضر الذي لم يذق طعم الفوز هذا الموسم، إذ تعادل في 3 مباريات أمام النصر 1-1 والسالمية 2-2 والتضامن 1-1 وخسر أمام الكويت 2- 3 في بطولة الدوري، كما تعادل مع الشباب 2-2 في بطولة كأس زين التنشيطية.

وسيباشر المدرب البوسني عمله مع الفريق اعتباراً من يوم غد، فيما سيتولى المدرب المساعد التونسي يامن الزلفاني مهمة قيادة الفريق في لقاء الجهراء اليوم في كأس زين.

ودرب روسمير (50 عاماً) من قبل أندية ميزهو هاكا وداليان ترانسيندنس الصينيين، وزيليزنيكار البوسني، وحقق لقب الدوري البوسني الممتاز 3 مرات «مدرباً»، وكأس البوسنة مرتين ووصافة الكأس مرتين.

وعمل روسمير مساعداً لمدرب منتخب البوسنة الأول، ومنتخب البوسنة للشباب تحت 21 عاماً، فيما فاز بجائزة مدرب الشهر في الدوري الصيني الممتاز خلال أبريل 2018.

وروسمير لاعب دولي سابق إذ مثل المنتخب البوسني، وسبق أن احترف في الدوري الإماراتي مع نادي الوحدة، ومثل أيضاً سيليك زينيكا وزيليزنيكار البوسنيين ورويال أنتويرب البلجيكي.

