أبل اطَّلع على الاستعدادات لـ«صالات آسيا».. و«الأزرق» يركّز على «التكتيك»

محلية

اكتمل وصول المنتخبات المشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 27 سبتمبر الحالي، حتى 8 أكتوبر المقبل.

وكانت وفود منتخبات إندونيسيا وعمان وطاجيكستان وتايلاند وتركمانستان والعراق والسعودية وأوزبكستان والبحرين واليابان وصلت اول من امس الجمعة، قبل ان تلحق بها منتخبات ايران ولبنان وفيتنام والصين تايبيه وكوريا الجنوبية. وعلى صعيد الاستعدادات التنظيمية، أنهت اللجنة المنظمة المحلية التحضيرات كافة لانطلاق المنافسات والتي ستحظى بمتابعة واسعة على المستويين القاري والدولي.

وقام مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالتكليف، محمود أبل، بزيارة الى مجمع صالات الشيخ سعد العبدالله والذي سيحتضن مباريات البطولة. واطلع أبل، الذي رافقه في الجولة أمين عام الاتحاد الكويتي لكرة القدم مدير البطولة صلاح القناعي، على جاهزية المجمع لاستضافة المباريات والجماهير. وأشاد أبل بجهود اللجنة المنظمة واللجان المنبثقة عنها والكوادر الوطنية العاملة بها.

من جهته، يواصل المنتخب الوطني لكرة الصالات تدريباته اليومية على فترتين صباحية ومسائية لرفع جاهزية اللاعبين استعداداً لمواجهة نظيره العماني بعد غدٍ الثلاثاء في انطلاق البطولة. وأولى مدرب «أزرق الصالات»، البرازيلي ريكاردو سوبرال «كاكاو»، اهتماماً كبيراً بالجوانب اللياقية والبدنية في المرحلة الماضية، على ان يتم التركيز ابتداء من اليوم الأحد على تخفيف التدريبات البدنية لتفادي إرهاق اللاعبين والاهتمام أكثر بالنواحي التكتيكية.

وقال مدير المنتخب حسين حبيب ان اللاعبين يمتلكون الحافز للمنافسة على لقب كأس آسيا متسلحين بعوامل الارض والجمهور والخبرة والمهارة.

وأشار حبيب الى ان صفوف المنتخب لا تعاني من أي غيابات قبل انطلاق المنافسات القارية وذلك بعدما قام الجهاز الطبي بقيادة د. عبدالمجيد البناي و د. علي الشمالي بجهود كبيرة لتجهيز المصابين خلال المرحلة الماضية، وهي جهود يشكرون عليها ويجب الاشارة اليها.

وأكد أن عودة اللاعب أحمد الفارسي لصفوف «أزرق الصالات» تعتبر عاملًا مساعداً للجهاز الفني ولزملائه اللاعبين خاصة بعد غيابه عن رحلة التتويج بلقب كأس غرب آسيا للمرة الاولى في تاريخ المنتخب الوطني في مايو الماضي. وبيّن حبيب ان تحضيرات المنتخب استمرت لمدة 60 يوماً ما بين اعداد محلي ومعسكرين تدريبيين في المجر واسبانيا خاض خلاله 7 مباريات تجريبية استفاد منها الجهاز الفني واللاعبين متمنيًا ان يعود مردودها بالايجاب على المنتخب في الاستحقاق القاري.

