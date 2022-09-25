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الكويت في مهمة صعبة أمام الزمالك في «اليد العربية»

زيد خلف
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الأحد 25 سبتمبر 2022

يخوض الكويت مواجهة صعبة اليوم أمام الزمالك في الـ07:30 مساء ضمن الدور نصف النهائي في البطولة العربية الـ 37 لكرة اليد التي تختتم في تونس بعد غد والمؤهلة إلى بطولة «سوبر غلوب» التي تستضيفها السعودية أكتوبر المقبل، كما يلتقي في نصف النهائي الآخر الترجي التونسي مع مواطنه الافريقي. وكان الأبيض بلغ نصف النهائي بعد فوزه على الشارقة في ربع النهائي 30-26 الخميس، فيما اعتبر الزمالك فائزاً على سكاكيدة الجزائري 10-0 بعد انسحاب الأخير، في المقابل بلغ الترجي والافريقي نصف النهائي بفوزهما على السالمية 35-25، ومولودية الجزائري 32-27. وكان الأبيض التقى بنظيره المصري في منافسات المجموعة وانتهى اللقاء بفوز الأخير 23-20. ويسعى الكويت في لقاء اليوم إلى الوقوف نداً بوجه الزمالك القوي وهي مهمة صعبة تحتاج إلى تركيز كبير من قبل لاعبي الأبيض. ويدرك المدرب الوطني هيثم الرشيدي صعوبة المهمة أمام الزمالك بطل أفريقيا ما يتطلب بذل أقصى مجهود لمحاولة بلوغ النهائي.


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