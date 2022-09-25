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«طائرة الأبيض» هزم باناثانيكوس

زيد خلف
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الأحد 25 سبتمبر 2022

فاز فريق الكرة الطائرة في نادي الكويت على باناثانيكوس اليونان 3-1 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن البطولة الودية التي يشارك بها الأبيض في معسكره التدريبي الذي يقيمه في قبرص استعدادا للاستحقاقات المقبلة. ويشارك في البطولة إلى جانب الكويت والفريق اليوناني، فريقا سيروس اليوناني، وينوسيس القبرصي. وكان «الأبيض» خاض مباراة ودية أمام أمونيا القبرصي انتهت لصالحه 3-1 أيضا. ووضع الجهاز الفني للأبيض برنامجا متكاملا للفريق خلال المعسكر يهدف إلى ايصال اللاعبين إلى أفضل مستوياتهم قبل العودة إلى البلاد لبدء الموسم الجديد. ويقود الأبيض المدرب الأرجنتيني داميان أريدوندو ومساعده ماتياس كوجي، وهو تعاقد مع المحترفين الروسي رومان دانيلوف والألباني غازميند هوساج.


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