الزمالك لحسم التأهل أمام بطل تشاد

دوليه

يخوض الزمالك اليوم مباراة مهمة أمام ضيفه إيليكت التشادي في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا. وفاز الزمالك على بطل تشاد في لقاء الذهاب خارج الديار بهدفين نظيفين وهو ما يجعل مهمته سهلة في حسم التأهل لدور الـ32 حيث يحتاج للفوز أو التعادل وحتى الخسارة بهدف نظيف.

ويعاني الزمالك من غيابات مؤثرة بسبب فترة التوقف الدولي والإصابات حيث يتواجد بالمنتخب الأول أحمد أبو الفتوح وإمام عاشور وسمح مدرب الفراعنة روي فيتوريا للثنائي محمود الونش وزيزو بالعودة للزمالك بعدما خاض مباراة النيجر مساء يوم الجمعة. وفي نفس الوقت يغيب حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري الثنائي التونسي بسبب الانضمام لمعسكر نسور قرطاج كما يتواجد محمد طارق في معسكر المنتخب الأولمبي. ويعاني سيف فاروق جعفر وحسام عبد المجيد من الإصابة وموقفهما غامض من خوض اللقاء. في سياق آخر أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك توقيع عقوبة مالية على محمد عواد حارس مرمى الفريق بسبب تغريدته التي نشرها عبر موقع «تويتر» للاعتراض على استبعاده من قائمة منتخب مصر. وقال مرتضى إن عواد أخطأ بحديثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استبعاده والتعبير عن غضبه وهو ما جعل الزمالك يعاقبه.

ووجه رئيس الزمالك الشكر لمسؤولي الاتحاد المصري وعلى رأسهم جمال علام رئيس الاتحاد وحازم إمام عضو مجلس الإدارة بجانب البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر لسماحهم بعودة الثنائي أحمد سيد زيزو ومحمود حمدي الونش للزمالك عقب خوض ودية النيجر. وأكد مرتضى أنه يحاول حسم 3 صفقات سوبر ولكن الحجز على أرصدة الزمالك البنكية من جانب ممدوح عباس الرئيس الأسبق للزمالك يعطل الأمر. وأعلن الزمالك تعاقده مع 5 لاعبين جدد حتى الآن هم المغربي زكريا الوردي والسنغالي إبراهيما نداي وعمر جابر ونبيل عماد دونغا ومصطفى الزناري.

