loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«Ooredoo» احتفلت بشراكتها مع «الوطني»


احتفلت شركة «Ooredoo» الكويت للعام الثاني على التوالي بشراكتها الاستراتيجية مع بنك الكويت الوطني، البنك الرائد في الكويت والمنطقة، بشراكة استراتيجية جديدة، منحت بموجبها عملاء الخدمات المصرفية الخاصة للبنك مجموعة من المميزات شملت أولوية الحصول على هاتف iPhone 14 Pro أو iPhone14 Pro Max الجديد في المقر الرئيسي للشركة، برج «Ooredoo». ومن ضمن الشراكات الناجحة التي حققتها «Ooredoo» الكويت، تعاونها مع الخطوط الجوية الكويتية، حيث منحت بموجبها عملاء «Ooredoo» تذاكر مجانية إلى مختلف الوجهات ضمن مُسابقات شيقة أقيمت خلال الحفل.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة