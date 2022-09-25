«Ooredoo» احتفلت بشراكتها مع «الوطني»

مال وأعمال

احتفلت شركة «Ooredoo» الكويت للعام الثاني على التوالي بشراكتها الاستراتيجية مع بنك الكويت الوطني، البنك الرائد في الكويت والمنطقة، بشراكة استراتيجية جديدة، منحت بموجبها عملاء الخدمات المصرفية الخاصة للبنك مجموعة من المميزات شملت أولوية الحصول على هاتف iPhone 14 Pro أو iPhone14 Pro Max الجديد في المقر الرئيسي للشركة، برج «Ooredoo». ومن ضمن الشراكات الناجحة التي حققتها «Ooredoo» الكويت، تعاونها مع الخطوط الجوية الكويتية، حيث منحت بموجبها عملاء «Ooredoo» تذاكر مجانية إلى مختلف الوجهات ضمن مُسابقات شيقة أقيمت خلال الحفل.

