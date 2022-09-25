«Ooredoo» احتفت بإطلاق إصدارات «iPhone 14»

مال وأعمال

إلى جانب رؤيتها المطلقة للتأكيد على مكانتها الريادية في عالم الاتصالات، تواصل Ooredoo الكويت، أول من قدم خدمات رقمية مبتكرة في الكويت، قيادة مسار التحول الرقمي لعملائها بالإضافة إلى سعيها لتحقيق التطوير المستمر بهدف إثراء تجارب العملاء عبر منتجات وخدمات رقمية تنسجم مع أنماط الحياة الجديدة. وعليه، وكعادتها السنوية تتألق Ooredoo الكويت في حفل إطلاق أجهزة iPhone14 Pro وiPhone14 Pro Max حيث طرحت الشركة عروضاً حصرية بهذه المناسبة.

وقد انطلقت فعاليات الحفل يوم الخميس الماضي واستمرت على مدى ثلاثة أيام في برج Ooredoo ، حيث شهد الحدث حضور حشد كبير من العملاء ومحبي أجهزة iPhone. الذين شعروا بتجربة عميل فريدة من نوعها حيث تمت عمليات البيع بوقت قياسي من دون انتظار بالاضافة الى خدمة ايصال الاجهزة بنفس اليوم، ونظرا للاقبال الشديد قامت الشركة بتمديد عروضها لأيام اضافية.

وكان للحماس موعد مع حفل الإطلاق الأكبر في البلاد، حيث استقبل برج Ooredoo في قلب مدينة الكويت، آلاف العملاء ومحبي التكنولوجيا والهواتف الذكية وبالتحديد أجهزة iPhone، الذين حرصوا على التواجد في المقر الرئيسي للشركة من الساعة السادسة مساءً للاستفادة من العروض الحصرية والأقوى في البلاد مع باقات شامل برو بأسعار تنافسية ومزايا فريدة وكذلك عروض أكثر قوة وتميزا تم تخصيصها أيضا لباقات النخبة لعملاء بنك الكويت الوطني وأعضاء بطاقة الواحة من هدايا مجانية مذهلة منها تذاكر لحضور مُباريات بطولة كأس العالم 2022 المُنتظرة والمُقامة في قطر، كونها مشغل الاتصالات الرسمي في الشرق الأوسط وأفريقيا للبطولة.

وإلى جانب الإقبال والحضور الكبير، شهد الحفل حضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام والفنانين ومشاهير شبكات التواصل الاجتماعي ونقل الحدث مباشرة عبر أثير أهم المحطات الاذاعية الكويتية 360FM وMarina FM، كما احتضن الحفل مجموعة متميزة من المطاعم والمقاهي بالتعاون مع تطبيق V-Thru وكذلك وسائل الترفيه المميزة التي حققت أعلى المعايير وفاقت توقعات العملاء لتضمن بذلك راحتهم وحصولهم على تجربة هي حقاً فريدة من نوعها ومفاجأتهم بجوائز قيمة، وشهد مشاركة العديد من الشركات والجهات الكبرى في الكويت التي قدمت عروضاً حصرية فريدة من نوعها مثل: الاولى للوقود، وشركة فالكون، المملوكة من قبل شركة New Market الرائدة في البلاد والمنطقة في تقديم أحدث الخدمات والتكنولوجيا المختصة بالطائرات الدرون DJI، وCAVARATY، وشركة السور لتسويق الوقود (ألفا للوقود) ومستشفى السيف، بالإضافة إلى Bang & Olufsen، شركة إلكترونيات عالمية. وشهدت الفقرات الترفيهية مشاركة كبيرة من الحضور ولاقت استحسانا كبيرا من كل المشاركين الذين أعربوا عن سعادتهم بالفرقة الموسيقية والمتحف المخصص لعرض جميع فئات أجهزة iPhone منذ بداية اصدارها الى الآن وجميع الفعاليات الاستثنائية التي نظمتها الشركة، من مسابقات وألعاب افتراضية جديدة من نوعها يربح من خلالها الفائزون تذاكر لمباريات كأس العالم بالاضافة الى عروض وخدمات تؤكد ريادتها وتفوقها والتي تعكس دائما تميز ما تقدمه Ooredoo.

وتواصل الشركة قيادة مسار التحوّل الرقمي لعملائها انطلاقاً من استراتيجيتها للسوق المحلي لتكون مشغل الاتصالات الرقمي المفضل لدى العملاء وسط عالم مترابط رقمياً.

وتعليقاً على الحدث، قال الرئيس التنفيذي في Ooredoo الكويت، عبدالعزيز يعقوب البابطين: «يأتي هذا الحفل الأكبر في البلاد في وقت تواصل فيه الشركة تسريع ريادتها الرقمية بما يتماشى مع رؤيتها وأهدافها في إحداث تغيير إيجابي في حياة العملاء وسط عالم متصل رقمياً. حيث يبقى التميز في خدمة العملاء وتلبية تطلعاتهم حجر أساس في رحلة استمرارية تحقيق الريادة لشركة Ooredoo».

وأضاف البابطين، قائلاً: «نسعى دائماً إلى ترسيخ مكانتنا في قطاع الاتصالات الرقمية من خلال تعزيز القيمة للعملاء والارتقاء بأسلوب حياتهم الرقمي. لذلك، نحرص من خلال عروضنا ومنتجاتنا بالإضافة إلى شراكاتنا مع شركات مرموقة تحقق التناغم مع طموحاتنا المستقبلية لنكون مشغل الاتصالات الرقمي المفضل والخيار الأمثل للعملاء.

وخلال الحفل، توجهت Ooredoo بالشكر الكبير لجميع الشركات المساهمة التي كانت إضافة رائعة للحفل.

