السعودية: انخفاض تكاليف الاستثمار الأجنبي

مال وأعمال

شدد خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، على أهمية تمكين المستثمر ليحقق العوائد الأعلى بأقل مخاطر ممكنة، مشيراً إلى انخفاض التكاليف في المملكة كإحدى ميزات الاستثمار الأجنبي، وذلك رغم ارتفاع التضخم عالمياً. وقال على هامش قمة priority: «أريد أن أقول لك إن أولويتنا كوزارة الاستثمار، أولويتي أنا على صعيد شخصي، هو المستثمر». وتابع الفالح قائلاً: «تتمركز جهودنا حول كيفية تمكين المستثمر ليحقق العوائد الأعلى بأقل مخاطر ممكنة، وبأسهل طريقة، في السعودية. نأخذ بعين الاعتبار الأولويات لدى هؤلاء المستثمرين سواء كانوا شركات أو رواد أعمال أو أشخاصا. وفي الوقت نفسه نأخذ بعين الاعتبار أولويات المجتمع الدولي في وقت نراعي بالطبع أولوياتنا الوطنية. لذلك، نقوم بالتوفيق بين كل هذه الأولويات».

