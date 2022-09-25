«بيتك» دشَّن أكاديمية بيتك الرقمية

مال وأعمال

أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك»، أكاديمية «بيتك» الرقمية KFH Digital Academy، لبناء وتطوير القدرات الرقمية للموظفين بمعايير عالمية في مجالات التقنيات الحديثة المرتبطة بالتطورات المتسارعة في التكنولوجيا المالية، انسجاما مع توجه وجهود «بيتك» نحو التحول الرقمي، وباعتبار توفير بنية تحتية من القدرات البشرية المدربة والمؤهلة من دعائم نجاح هذا التوجه واستمراريته بشكل منظم ومحترف يخدم الاهداف الاستراتيجية لـ «بيتك».

وتعتبرالاكاديمية خطوة استباقية متطورة تعبر عن حرص «بيتك» المتواصل وسعيه الدائم لتنمية القدرات الرقمية لرأس المال البشري ممثلا فى موظفيه، وإعداد اجيال وقيادات شابة لمواكبة التطورات التقنية المرتبطة بمجالات العمل على تنوعها وشموليتها، من خلال برامج نوعية متخصصة معدة وفق أحدث أساليب التدريب العملية والنظرية في مجالات التقنيات الحديثة والمتقدمة، لتطوير قدرات الموهوبين والمبدعين في المهارات الرقمية وريادة الأعمال التقنية.

وقال رئيس الموارد البشرية لمجموعة «بيتك»- زياد العمر: ترتكز استراتيجية «بيتك» للتحول الرقمي والابتكار على رفع مهارات موظفينا ليكونوا قادرين على توفير فرصٍ أكبر للنمو والابتكار، ومن هنا جاء اطلاق أكاديمية «بيتك» الرقمية بآليات عمل جديدة لبناء قوى عاملة قادرة على مواكبة التطورات فى صناعة التكنلوجيا المالية والتى بدأت تشكل الجانب الاكبر من مستقبل التعاملات المالية والمصرفية، وتعد الاكاديمية ثمرة تعاون بين إدارة التعلم والتطوير وقطاع التحول الرقمي والابتكار في «بيتك» بشكل يعبر عن التنسيق والتعاون المثالى بين الادارات فى المشروع الواحد بروح الفريق الواحد.

واضاف « تستهدف الاكاديمية من خلال منصة تعليمية تدريبية استقطاب المنتسبين الذين يمتلكون أفكاراً ابتكارية وطموحة، ومن خلال الاستعانة بأساتذة ومدربين ذوي خبرات واسعة، يتم تأهيل نخبة من الموظفين الموهوبين المبدعين لصناعة الفارق والتغيير في دفع عجلة التحول الرقمي.

واوضح العمر بأن برامج الأكاديمية تقوم اساسا على تطوير القدرات الرقمية للكفاءات المهنية من خلال المشاريع التطبيقية الحقيقية، والإرشاد والتوجيه المهني المركز من خلال رحلة تدريبية متكاملة، تبدأ بتقييم وتقويم المهارات وتوحيد مفاهيم العمل ومنهجه والقيادة والمسؤولية وتنتهي بتحقيق الجاهزية الكاملة للمتدرب لريادة الأعمال وقيادة التطور والقدرة على تدريب الاخرين وتطويع التقنية لخدمة مجالات العمل، من خلال فرق صغيرة تتوسع الى فرق اكبر محققة الاكتفاء الذاتى من الخبرات وتراكمها وحيث تسهم سياسة خلق المهارات فى تغيير ثقافة الموظفين وبناء اطرعمل جديدة.

من جانبه قال مدير عام التحول الرقمي والابتكار في «بيتك»- مزيد المزيد، ان اطلاق أكاديمية «بيتك» الرقمية KFH Digital Academy يعبر عن نهج تدريبى جديد يعتمد على دور الفرد في التغيير حيث يعتبر تطوير فريق العمل وانتقاله من مرحلة الى اخرى أساس نجاح البرنامج، مشيرا الى ان معالجة الاحتياجات المباشرة لفريق العمل بشكل أكبر يكون من خلال تطبيق التوجهات وطرق العمل الجديدة، ما يؤدي في النهاية إلى تعزيز الكفاءة والقيادة والابتكار وفهم شركائنا بشكل أفضل، عبر مجموعة من الأدوات العلمية في إدارة الآخرين واكتشاف قدراتهم وإلهامهم ومن ثمّ توجيههم نحو الأهداف الموضوعة مسبقاً.

واضاف المزيد: من خلال ورش عمل متنوعة وبرامج تدريبية افتراضية وأخرى تُعقد بصورة مباشرة، تتناول التكنولوجيا الرقمية وتطوراتها فى القطاع المصرفي حالياً على صعيد الخدمات الرقمية في الكويت والعالم، ما يجعل «بيتك» يواكب من خلال الاكاديمية الرقمية اهم متغيرات الصناعة المصرفية مستقبلاً واكثرها تاثيرا، مشيرا الى ان التدريب يشمل مجال تحليل البيانات وتوظيف الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتكنولوجيا البلوكتشين في العمليات التشغيلية وتسهيل الاجراءات لتحويل العمليات التقليدية الى مؤتمتة.

واشار المزيد الى أن تعاون «بيتك» مع شركات التكنولوجيا الرقمية العملاقة وشركات الـFinTech، يسهم في دعم جهود أكاديمية «بيتك» الرقمية KFH Digital Academy، ويساعد في تمكين الموظفين من التطبيق العملي للمبادرات التكنولوجية التي يتبناها «بيتك» وتعلّم مهارات جديدة في وقت قصير، منوها بالسعي المتواصل نحو تقديم جميع سبل دعم وتحفيز تبني الممارسات الرائدة في التطوير ومواكبة احدث التقنيات المصرفية.

