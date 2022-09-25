«KIB» كشف عن الرابح بجائزة «فتح الودائع الاستثمارية إلكترونياً»

مال وأعمال

حرصاً على الاستمرار بمكافأة عملائه ضمن حملاته وعروضه المتميزة، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخراً عن الرابح الجديد في السحب الشهري لحملة «فتح الودائع الاستثمارية الكترونياً باستخدام تطبيق البنك للهواتف الذكية: «KIB موبايل»، حيث فازت ابرار وليد الشرقاوي بجائزة الحملة القيّمة عن شهر أغسطس، وذلك بعد إتمامها فتح وديعة استثمارية عبر تطبيق KIB موبايل.

مهنئاً عميلة البنك الفائزة في السحب الشهري لحصولها على جائزة الحملة، أكد المدير التنفيذي في الإدارة المصرفية للأفراد فيKIB، نواف الخريّف، التزام البنك بتطوير المزيد من الخدمات والحلول المصرفية الرقمية التي تواكب توجهات العملاء ونمط حياتهم العصري ووتيرته المتسارعة، مع استمراره بإطلاق الحملات والمكافآت التي تشجعهم على تبني تلك الحلول التكنولوجية واستخداماتها المتقدمة، داعياً عملاء KIB إلى المشاركة في الحملة عبر فتح وديعتهم الاستثمارية الكترونياً مع البنك، لتتاح لهم فرصة للفوز بجوائز قيمة».

كما نوه الخريّف إلى حرص البنك على توطيد الثقة وكسب رضا العملاء، عبر إطلاقه للعروض والحملات المتنوعة والمبتكرة المخصصة لمكافأتهم، ساعياً أيضاً ضمن جهوده نحو إثراء تجربتهم المصرفية مع KIB من خلال تعزيز باقة خدماته ومنتجاته بحلول متطورة تلاقي تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم فيما يتعلق بطرق إدارتهم لأموالهم.

ويذكر أن البنك قد أطلق هذه الحملة منذ خمسة أشهر، والمستمرة حتى نهاية العام الجاري، ليكافئ بها عملائه بدخولهم في سحب شهري على جائزة قيمة، وذلك عن كل وديعة استثمارية يقومون بفتحها عبر خدمة الأون لاين أو عبر تطبيق «KIB موبايل» خلال فترة الحملة فقط، وإبقاء الوديعة على الحساب المصرفي طوال تلك الفترة، مع تطبيق الشروط والأحكام كافة.

