«بوبيان» يشارك في برنامج «تحدي الابتكار»

مال وأعمال

يشارك بنك بوبيان للمرة الخامسة في برنامج تحدي الابتكار لعام 2022، والذي تنظمه مؤسسة الكويت للتقدم العلمي سنوياً مع مجموعة مختارة من الشركات مع كليات إدارة الأعمال المرموقة لتطوير مبادرات ومشاريع جديدة وذلك لتعزيز ثقافة الابتكار داخل كل شركة.

وقال المدير التنفيذي بإدارة تطوير وإدارة المواهب في بنك بوبيان عبدالعزيز الرومي «مشاركتنا هذه المرة في تحدي الابتكار جاءت من خلال اختيار 5 من كوادر البنك الشبابية الكويتية المميزة الامر الذي يؤكد على مدى الاهتمام الذي يوليه بنك بوبيان لموارده البشرية والتزامه بقيم « الابتكار والاهتمام بالموظفين» وهما من القيم الأساسية لبنك بوبيان.

وأضاف التحدي يمثل تعاونا مشتركا بين مؤسسة الكويت للتقدم العلمي و كلية لندن للأعمال «London Business School» باعتبارها واحدة من أكبر 10 كليات لإدارة الأعمال في العالم، وهو ما يُظهر حرص المؤسسة على تقديم أفضل تجربة علمية وعملية تُصقل مهارات المشاركين وتعرّفهم على أحدث الممارسات الرائدة عالمياً من خلال التعاون من إحدى أفضل المؤسسات التعليمية.

وأوضح الرومي أن برنامج تحدي الابتكار يُعد أحد أبرز برامج التعليم التنفيذي التي تنظمها المؤسسة سنوياً قائماً على الابتكار والإبداع وتعزيز المهارات لتحقيق النمو المستدام وغرس روح التطوير بفريق العمل، الأمر الذي يتناسب مع قيم بنك بوبيان، مؤكدا انه يُعد تجربة علمية، حيث بمجرد اتمام عملية تقديم طلبات تنافسية يقضي المشاركون ثلاثة أشهر في التعلم والتدريب واستكشاف طرق لصناعة التغيير الإيجابي داخل شركاتهم. ثم يقوم بعد ذلك كل فريق بمعالجة تحدٍ خاص بالشركة ومحاولة حل مشكلة ما خلال فترة التدريب في البرنامج. وأكد الرومي أن بوبيان يمثل نموذجاً ناجحاً للابتكار والإبداع سواء على مستوى القطاع المصرفي أو الخاص حيث ارتبط اسمه في السنوات الأخيرة بالعديد من المنتجات والخدمات المصرفية التكنولوجية التي كان البنك أول من يطرحها في السوق الكويتي. من ناحية أخرى أشاد مدير إدارة المواهب ببنك بوبيان ناصر السبيعي، بالدور الذي تقوم به مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في هذا الصدد، مؤكداً أن استمرار البرنامج لدورته السابعة دليل على فاعليته في تحسين بيئة الأعمال بعيداً عن الأدوات التقليدية التي تحول دون الارتقاء بالأعمال في شركات القطاع الخاص.

واختتم السبيعي حديثه مشيداً بكوادر البنك الوطنية الشابة التي وقع عليها الاختيار للمشاركة في البرنامج، وخصوصاً في ظل شدة المنافسة هذا العام نظراً لتقليص عدد الفرق المقبولة إلى 5 فرق فقط مما يعطي قيمة أكبر لنجاح موظفي بوبيان في المشاركة في تحدي الابتكار لهذا العام ويسلط الضوء أيضاً على نجاح استراتيجية البنك في الاستثمار غير المحدود في موارده البشرية وفي تطويرهم وتأهيلهم وفقاً لأحدث البرامج التدريبية المتاحة في القطاع والتي تساعد على تطورهم الشخصي والمهني.

