«الهطلاني»: «المحاسبين» عقدت 11 برنامجاً تدريبياً متنوعاً

مال وأعمال

عقدت جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية 11 برنامجاً وشهادات زمالة مهنية متنوعة لأعضائها ومزاولي المهنة خلال فترة النصف الأول من العام الحالي 2022. وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية راشد الهطلاني أن الجمعية تولي أهمية كبيرة ومتزايدة للبرامج التدريبية وشهادات الزمالة المهنية التي يتم تنظيمها، لتأهيل منتسبيها العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وتطوير قدراتهم، مضيفاً أن تلك البرامج وشهادات الزمالة المهنية تشهد إقبالاً كبيراً من قبل الشركات والبنوك والجهات الحكومية المختلفة للأهمية الكبيرة لتلك البرامج في تطبيق المعايير الرقابية.

وبين أن البرامج التدريبية يتم تصميمها لتلبي تطلعات الأعضاء ومزاولي المهنة من جهة واحتياجات سوق العمل من جهة أخرى، لافتاً الى أن الجمعية ترصد وبشكل متواصل، اهتمامات أعضاءها واحتياجاتهم المختلفة من البرامج وشهادات الزمالة المهنية التي تواكب احتياجات سوق العمل. وأوضح أن الاهتمام بالجانب التدريبي والمهني المتواصل من قبل الجمعية ومجلس إدارتها، يعكس سعيها الدؤوب لتأهيل المحاسبين حديثي التخرج من الجامعات والمعاهد لتأهيل الباحثين عن عمل، مضيفاً أنه على سبيل المثال - لا الحصر- تعاونت الجمعية مؤخراً، مع هيئة القوى العاملة لتنظيم برنامج تدريبي متكامل لتأهيل الباحثين عن عمل من حديثي التخرج تخصص المحاسبة، بالإضافة إلى التعاون بين جمعية المحاسبين والمراجعين وجهات أخرى مثل بيت التمويل الكويتي «بيتك». وأشار الهطلاني إلى أن الجمعية لا تألو جهداً في تحديث رؤيتها التدريبية لأعضائها ومزاولي المهنة وفقاً للتوجهات العالمية المتبعة في هذا الخصوص، موضحا أن الجمعية تقوم برسالتها المهنية في هذا المجال، انطلاقا من إيمانها الكامل بضرورة الاستمرار والمشاركة الفعالة في تطوير أنظمة الرقابة الداخلية للقطاعات الحيوية في الدولة وبما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وأضاف أن البرامج التدريبية وشهادات الزمالة المهنية تزايدت أهميتها بشكل كبير في سوق العمل، نتيجة تبني عدد من الجهات بالقطاعين العام والخاص تفعيل مفهوم التدقيق الداخلي وحوكمة المؤسسات للوحدات المالية الخاضعة لرقابتها، وهو ما يشكل مسؤولية إضافية على الجمعية للتأكيد على دورها المهني والتطبيق الأمثل لهذه الأدوات الرقابية المرتبطة بمهنة المحاسبة ومراقبي الحسابات.

