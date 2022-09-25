«الخليج»: أسبوع على التأهل لسحب الدانة

مال وأعمال

أعلن بنك الخليج أن فرص الإيداع والتأهل لسحب الدانة السنوي الكبير، تنتهي، يوم الجمعة الموافق 30 سبتمبر الحالي، والذي يؤهل لربح جائزة تبلغ قيمتها 1,500,000 دينار،. علماً أن إعلان الفائز سيتم في 19 يناير 2023 بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة، وشركة إرنست أند يونغ Ernst & Young. ويقدم حساب الدانة من بنك الخليج العديد من الفرص لمكافأة العملاء على ادخارهم ومواظبتهم على التوفير، حيث يقدم الحساب سحوبات شهرية للفوز بألف دينار لعشرة فائزين، إضافة إلى سحبين ربع سنويين جائزة كل منها 100,000 دينار، وسحب نصف سنوي جائزته 1,000,000 دينار، فضلاً عن جائزة المليون ونصف المليون دينار.