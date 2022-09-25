الإسترليني لأدنى مستوى منذ1985

مال وأعمال

لندن - (كونا): تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني بأكثر من اثنين في المئة مسجلا بذلك أسوأ أداء له أمام الدولار منذ عام 1985.

وأكد تقرير صرف العملات اليومية الذي تنشره هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الجنيه الواحد تراجع من حدود 1?25 دولار في الأول من أغسطس الماضي إلى 1?10 دولار عند تداولات عصر اليوم. وذكر التقرير أن خسائر العملة البريطانية أمام نظريتها الأميركية بلغت منذ بداية العام الجاري حوالي 18 في المئة موضحا أن الأسواق تفاعلت سلبا مع إعلان الحكومة البريطانية اليوم تخفيضات ضريبية هي الكبرى منذ خمسين عاما.

