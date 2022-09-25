loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الإسترليني لأدنى مستوى منذ1985


لندن - (كونا): تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني بأكثر من اثنين في المئة مسجلا بذلك أسوأ أداء له أمام الدولار منذ عام 1985.
وأكد تقرير صرف العملات اليومية الذي تنشره هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الجنيه الواحد تراجع من حدود 1?25 دولار في الأول من أغسطس الماضي إلى 1?10 دولار عند تداولات عصر اليوم. وذكر التقرير أن خسائر العملة البريطانية أمام نظريتها الأميركية بلغت منذ بداية العام الجاري حوالي 18 في المئة موضحا أن الأسواق تفاعلت سلبا مع إعلان الحكومة البريطانية اليوم تخفيضات ضريبية هي الكبرى منذ خمسين عاما.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة