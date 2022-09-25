«سكاي تراكس»: «الكويتية» الـ 76 بين أفضل 100 شركة طيران عالمية

مال وأعمال

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية تحقيقها المركز الـ76 لأفضل 100 شركة طيران حول العالم لعام 2022 وفقا للتقييم السنوي بحسب موقع (سكاي تراكس). وقالت الشركة في تغريدة لها بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إنها تقدمت الى هذا المركز بعدما كانت بالمرتبة الـ179 عالميا في عام 2021.

وأضافت أن تحقيقها للمركز الـ76 يأتي انعكاسا للخطط التي وضعها مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية ولجهود الموظفين في كافة القطاعات التشغيلية والمساندة للوصول إلى أفضل مستويات الجودة في العمل والخدمة.

ويذكر أن (سكاي تراكس) شركة متخصصة بتصنيف خطوط الطيران العالمية مقرها المملكة المتحدة وتعتبر أهم معيار عالمي لتميز شركات الطيران وتأتي تصنيفاتها بناء على استطلاعات واسعة وتقييم متواصل لعدة أشهر.

