«الطائر الأزرق» صنع البسمة على وجوه أطفال مستشفى NBK وبيت عبدالله

مال وأعمال

انطلاقاً من تعزيز التواصل مع فئات المجتمع كافة، زار وفد من شركة الخطوط الجوية الكويتية، مستشفى بنك الكويت الوطني لرعاية أطفال مرضى السرطان وبيت عبدالله لرعاية الأطفال قدمت خلالها الشركة بالتعاون مع مجموعة دبدوب هدايا تذكارية للمرضى تزامناً مع عودة المدارس، الأمر الذي أدخل البهجة والسرور والابتسامة على وجوههم وقلوبهم. حيث جاءت زيارة وفد الكويتية لمستشفى بنك الكويت الوطني وبيت عبدالله ضمن مساعيها الدؤوبة لتطبيق استراتيجيتها وبرامجها للمسؤولية الاجتماعية، ولتعزيز دورها المجتمعي خاصة في المناسبات الخاصة بالاطفال، حيث أتت الزيارة كَتَقْدِير لهم وللتعبير عن الحب والوفاء ومد جسور الود مع هذه الفئة تحديداً خصوصاً في هذه المناسبة المميزة.

كما تحرص الخطوط الجوية الكويتية دائماً على الاهتمام بتلك المبادرات والتي تعكس دور الشركة في رعاية ودعم الأنشطة والبرامج الاجتماعية والإنسانية، حيث تستهدف مختلف شرائح المجتمع ولا سيما الاطفال باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع الكويتي بل وقادة المستقبل.

