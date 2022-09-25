«التجارة» أغلقت محل تبديل إطارات

مال وأعمال

قامت وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ إغلاق بحق محل لتبديل إطارات وزيوت المركبات في منطقة الفحيحيل وذلك لمخالفته ضوابط تداول وبيع السلع حيث قام بالمساعدة على إخفاء السجائر في مخابئ في هيكل إحدى السيارات بعد فك القطع ووضع السجائر داخلها ومن ثم إعادة تركيب القطع بقصد إخفائها لتهريبها خارج دولة الكويت حيث تم ضبط مايعادل 800 كرز.

وتمت الضبطية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية بعد ورود بلاغ بالواقعة وقام فريق الطوارئ بإغلاق المحل واستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

كما قامت وزارة التجارة والصناعة بتحرير محضر ضبط لأحد المحال في أحد المجمعات التجارية في منطقة السالمية لقيامه ببيع سلع مقلدة بعد ورود بلاغ من أحد المستهلكين قام بالمشاركة في الرقابة وقامت التجارة بالتعامل مع بلاغه فورا وضبط عدد من الإكسسوارات تحمل علامات تجارية مقلدة لأشهر الشركات العالمية.

