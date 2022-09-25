«مغارة هرقل» في طنجة.. سياحة بعبق الأساطير

Sunday النهار

تعد «مغارة هرقل» الواقعة بمدينة طنجة شمالي المغرب واحدة من أكبر المغارات في القارة الافريقية لكنها نحتت في بطن جبل متكئ على البحر وسط فضاء لازوردي مطل على واجهتين بحريتين هما البحر المتوسط والمحيط الاطلسي في مشهد بانورامي رائع يمنح الزائر احساسا باذخا بالمتعة والجمال.

واكتُشفت عام 1096 ميلادية، وتحولت إلى مقصد سياحي، يبحث فيها البعض عن رهبة الأساطير، والتمتع بالتقاء أمواج البحر المتوسط مع تيارات المحيط الأطلسي.

وتتيح المغارة أمام زائريها اطلالة حالمة على (جبل طارق) الذي يبعد عن المكان نحو 14 كيلومترا والاستمتاع بمشهد التقاء البحر المتوسط بالمحيط الاطلسي فضلا عن الاستمتاع بجنبات المغارة المسكونة بالسحر والغموض وتحوي بقايا اثار وأدوات حجرية وخزفية دالة على عراقة الحضارة التي عرفتها المنطقة.

وما إن يدخل الزائر من الفوهة حتى يشعر وكأنه داخل منزلاً مكيفاً بهواء طبيعي، تنبعث منه سيمفونية لَحْنُها حركات المد والجزر، وتلامس الأمواج بالصخر القريب، وإيقاع الرياح.

ونسجت حول المغارة -التي تقع قرب تلة يسميها أهل المنطقة «رأس سبارطيل»- الأساطير منذ الزمن الإغريقي، وتقول الروايات التاريخية إن الإنسان استوطن المغارة والأحراش المحيطة بها منذ خمسة آلاف سنة قبل الميلاد، مشيرة إلى أن عمق الكهف يمتد إلى ثلاثين مترا في باطن الأرض.

