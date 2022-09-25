«موعد مع سعادته» اختتم عروضه بنجاح وتميُّز وإقبال جماهيري هائل

Sunday النهار

اختتمت اسرة مسرحية «موعد مع سعادته» عروضها في الحي الثقافي كتارا في قطر وذلك بعد ما حقتته من نجاح في استقطاب الجمهور القطري والخليجي من خلال العروض المميزة التي قدمها الفريق على مسرح الدراما وهي المسرحية التي قدمتها شركة تذكار للإنتاج الفني استمراراً في دعمها للحركة المسرحية والفنية في قطر واستقطابها للنجوم والأعمال المميزة لتمتع بها الجمهور القطري في الدوحة وتثري بذلك الحركة الفنية في الدولة وذلك بجهود حثيثة من الشيخ فالح بن غانم آل ثاني رئيس مجلس شركة تذكار للإنتاج الفني الذي يسعى دائكا ان يكون لقطر دورا بارزا في ان تكون ضمن الخارطة الاعمال المسرحية المميزة وايضا الاعمال الدرامية وايضا سعى شركة تذكار باستقطاب النجوم والأعمال الفنية الجماهيرية التي ترضي الذوق العام وتلبي رغبات الجمهور، وتتناسب مع القيم والمبادئ القطرية والخليجية.

ومن خلال العروض الأولى للمسرحية في كتارا حصد إشادة الجميع ممن شاهدوا العروض، كما شهدت العروض توافد أعداد هائلة من الشباب والعائلات أيضاً وهو ما جعل شركة تذكار تلجأ إلى عروض اضافية لتلبية رغبة الجمهور في الاستمتاع بالعروض خاصة بعد النجاح الكبير والأصداء الواسعة والإيجابية التي تحققت في اليوم الأول من العروض.

يذكر ان مسرحية «موعد مع سعادته» شارك فيها مجموعة من نجوم المسرح في الكويت والوطن العربي، وهم خالد المظفر، خالد العجيرب، فوز الشطي، محمد الدوسري، ابراهيم الشيخلي، احمد المظفر، زينب احمد بهمن، هيا الحوطي، مهدي دشتي، سلمان كايد، حسين العوض، وهي من تأليف وإخراج عبد العزيز صفر.

