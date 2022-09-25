أمل محمد: تشرفت بعودتي مع سعد الفرج في «منزل 12»

Sunday النهار

ثمنت الفنانة امل محمد في تصريح لها تواجدها للمشاركة مع الفنان القدير سعد الفرج في مسلسل «منزل 12» والذي يضم مجموعة مميزة من الفنانين وهو من تأليف محمد النشمي، وإخراج مناف عبد ال ورصدت شركة «إبيز برودكشنز» للإنتاج الفني والمسرحي ميزانيةً ضخمةً للعمل الدرامي حتى يُقدَّم بالشكل المطلوب للمشاهدين.

و«منزل 12» دراما اجتماعية معاصرة، يتضمَّن خطوطاً عدة، منها التراجيدي والكوميدي، وتبدأ أحداثه من أزمة سوق المناخ، وصولاً إلى وقتنا الحالي، ويقع في 30 حلقةً، تحمل بين طياتها الغموض والإثارة والتشويق لمعرفة سر «منزل 12»، الذي ينتقل سعد الفرج للسكن فيه بعد خسارته الكبيرة في سوق المناخ.

وقد نشرت في حسابها بالانستغرام تعليقا عن ذلك «من بعد مسلسل «رحلة شقى» في عام 2007 اتشرفت اني ارجع اشتغل مع الفنان القدير عمود الفن الخليجي عمي بو بدر سعد الفرج في مسلسل منزل 12.. لما نقول القدوة لما نقول مدرسة الاخلاق و الالتزام لما نقول الفن الاصيل و الجميل نقول سعد الفرج».

