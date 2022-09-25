ياسمين صبري تبحث عن الرشاقة.. والهدوء

Sunday النهار

اختارت الفنانة ياسمين صبري، الظهور بـ«إطلالة رياضية» في أحدث جلسة تصوير لها، حيث ظهرت وهي تستعرض رشاقتها خلال ممارستها تمارين اليوجا.

ونشرت «ياسمين» مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستغرام»، وسرعان ما انهالت عليها تعليقات المتابعين الذي أبدوا إعجابهم بـ«إطلالتها»، وتنوعت التعليقات على الصور، ومنها: «جميلة»، «مساء الرياضة»، «جورجينا العرب»، «الغالية»، و«تأخدي العقل بجمالك». وبعد أيام قليلة من نشرها صور «اليوجا»، نشرت «ياسمين» أيضا عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستغرام»، صورتين لها ظهرت فيهما وهي تمارس التمارين الرياضية بصحبة مدربتها.

